¿cómo comprar el regalo del día de la madre a precio accesible? Las promociones exclusivas en comercios y tiendas online

¿Estás buscando alternativas para comprar el regalo de mamá sin desequilibrar el presupuesto familiar? Banco Provincia lanzó promociones especiales durante todo octubre con 30% de ahorro, hasta 24 cuotas sin interés y reintegros de $40.000.

Días de descuento del 30% y tope de reintegro en comercios

Los días viernes 9 y 16, y sábados 10 y 17 de octubre se podrá acceder a un 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito.

La promoción aplica en indumentaria, perfumería, calzado, deportes y farmacias, con un tope de reintegro de $40.000 por transacción en locales adheridos.

Financiación de hasta 24 cuotas sin interés en tienda online

En la plataforma Provincia Compras, del 5 al 9 de octubre habrá 24 cuotas sin interés en productos seleccionados para anticipar las compras.

Posteriormente, del 12 al 18 de octubre se ofrecerán 12 cuotas sin interés en rubros como tecnología, belleza, bicicletas, moda y smartwatches.

Regalos exclusivos por consumo y puntos del programa

Quienes compren con tarjetas Mastercard y acumulen tickets por $100.000 o más recibirán una mochila de regalo en shoppings como Alto Avellaneda, DOT, Soleil, Aldrey y Bahía Blanca Plaza.

Por su parte, el programa mesumo ofrecerá un 30% de descuento en el canje de puntos en el rubro especial “Madre”, vigente del 6 al 9 de octubre.