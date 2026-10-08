Conflicto universitario: el gobierno apeló el fallo judicial y se confirmó la fecha de la marcha al congreso

El rechazo del Gobierno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario desató una nueva ola de reclamos en todo el país. Tras la presentación judicial de la Casa Rosada, la comunidad universitaria confirmó la fecha de una gran marcha al Congreso en defensa del presupuesto y la recomposición salarial.

El Gobierno apeló el fallo judicial que ordenaba aplicar la ley

La Justicia declaró la constitucionalidad de la norma y ordenó al Poder Ejecutivo su cumplimiento inmediato.

Sin embargo, el Ejecutivo presentó la apelación bajo el argumento de que la ley aprobada carece de partidas presupuestarias explícitas en el presupuesto actual.

Desde los gremios docentes explicaron que la Jefatura de Gabinete cuenta con la facultad legal de reasignar recursos cuando una ley genera nuevas obligaciones, tildando la apelación como una maniobra para demorar la aplicación.

Faltazo al acuerdo paritario: montos, recomposición salarial y salarios promedio

El sector sindical cuestionó el incumplimiento del acuerdo paritario firmado el 10 de junio de 2026 entre el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones.

Dicho entendimiento contemplaba una recomposición salarial del 24,3% en dos tramos, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento y un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios.

Actualmente, un jefe de trabajos prácticos con 10 años de antigüedad cobra menos de $500.000 netos, mientras que un médico residente del Hospital de Clínicas percibe $1.200.000 netos y el personal administrativo inicial ronda los $800.000.

Beca Progresar de $35.000 y el presupuesto universitario en su nivel más bajo

El reclamo también abarca la situación de los estudiantes que dependen de la ayuda económica estatal para sostener sus cursadas.

El valor de la Beca Progresar quedó fijado en $35.000 antes de los descuentos, cifra que los gremios consideran insuficiente frente al costo de vida actual.

Para el próximo año, el proyecto presupuestario destina apenas un 0,53% del PBI a las universidades, lo que representa el nivel de inversión técnica más bajo registrado desde el año 2001.

Nueva movilización al Congreso: fecha y horarios confirmados

Frente a la falta de respuestas y la judicialización del conflicto, los rectores y gremios universitarios acordaron un cronograma de acciones directas.

El 15 de octubre de 2026, los rectores sesionarán en Plaza de Mayo a las 14:30 horas.

Desde allí, marcharán conjuntamente hacia el Congreso Nacional en una gran movilización convocada oficialmente a las 13:30 horas en defensa de la educación pública.