Compras internacionales: el gobierno oficializó cambios clave que abaratan el acceso a productos

Si solés comprar productos fuera del país o buscás vender tus creaciones al exterior, hay una noticia que te impacta directamente. El Decreto 604/2026 modificó las reglas de juego, unificando los beneficios impositivos para compras por correo postal y equiparándolas con el régimen de servicios de courier.

El cambio principal es que las compras de hasta u$s400 por envío ahora estarán exentas de derechos de importación y tasa de estadística, eliminando aquel impuesto fijo del 50% que encarecía los paquetes. El objetivo es brindar mayor previsibilidad y reducir la burocracia para los consumidores argentinos.

Nuevos límites y condiciones para compras

Para aprovechar este beneficio de exención, es fundamental que conozcas los límites operativos establecidos por la nueva normativa:

Cupo de exención: Podrás realizar hasta 5 envíos anuales con la franquicia de u$s400 cada uno, sin pagar derechos de importación.

Podrás realizar hasta con la franquicia de u$s400 cada uno, sin pagar derechos de importación. Excedentes: Si superás el límite de dinero o el cupo de 5 envíos por año, los paquetes quedarán sujetos al régimen general de tributos.

Si superás el límite de dinero o el cupo de 5 envíos por año, los paquetes quedarán sujetos al régimen general de tributos. Gestión simplificada: El operador postal queda autorizado para representarte ante la Aduana automáticamente, evitando que tengas que realizar trámites presenciales.

Exportar sin límites: la gran noticia para emprendedores

La norma también trae un alivio histórico para quienes usan plataformas como Mercado Libre para vender sus productos a otros países. A partir de ahora, se eliminan los límites de valor para las exportaciones comerciales realizadas por vía postal.

Simplificación: Se busca que pequeños productores y pymes puedan acceder al mercado global sin las barreras administrativas de antes.

Se busca que pequeños productores y pymes puedan acceder al mercado global sin las barreras administrativas de antes. Ayuda familiar: Los envíos con fines de regalo u obsequio están exentos de tributos hasta un tope acumulado de u$s5.000 mensuales.

Por qué ahora comprar en Shein, Temu y Amazon será más sencillo

La unificación de regulaciones busca que el correo oficial tenga la misma eficiencia que los couriers privados. Antes, el correo postal oficial tenía una exención limitada a solo u$s50 por envío, lo cual generaba una diferencia enorme con el servicio privado.

Trato igualitario: El ciudadano recibe el mismo tratamiento impositivo sin importar si elige el correo oficial o una empresa privada.

El ciudadano recibe el mismo tratamiento impositivo sin importar si elige el correo oficial o una empresa privada. Derogación: Se eliminó el tributo del 50% que históricamente aplicaba a los envíos postales, logrando que el precio final de muchos productos sea significativamente menor.

El rol de ARCA y los controles aduaneros

Aunque el proceso se vuelve más ágil, el control sobre la mercadería se mantiene para garantizar la seguridad. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de dictar las normas complementarias.