Patentes ARBA 2026: Cómo funciona el nuevo sistema de 10 cuotas mensuales y cuándo vence el primer pago de marzo

Denisse Helman
El calendario de vencimientos de patentes 2026 en la provincia de Buenos Aires ya está disponible

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ha implementado un cambio estructural en el cobro del Impuesto a los Automotores. A partir de este mes de marzo de 2026, el tradicional esquema de boletas bimestrales queda en el pasado para dar paso a un sistema de 10 cuotas mensuales y consecutivas. La medida, que busca “atomizar” el gasto y facilitar la organización de las finanzas familiares, comienza a aplicarse con el primer vencimiento este 10 de marzo.

Este nuevo paradigma no solo modifica la frecuencia de pago, sino que viene acompañado de una reducción nominal en el valor del impuesto para el 75% de los vehículos de la provincia, gracias a una simplificación de las escalas impositivas.

El calendario de vencimientos 2026: Agendá todas las fechas

Para evitar recargos y mantener la condición de “buen contribuyente”, es vital conocer el cronograma oficial de pagos que se extenderá hasta fin de año. La primera fecha clave es el martes 10 de marzo, día en que vence tanto la Cuota 1 como la opción de Pago Anual.

  • Cuota 1 y Pago Anual: 10 de marzo
  • Cuota 2: 9 de abril
  • Cuota 3: 7 de mayo
  • Cuota 4: 9 de junio
  • Cuota 5: 8 de julio
  • Cuota 6: 11 de agosto
  • Cuota 7: 10 de septiembre
  • Cuota 8: 9 de octubre
  • Cuota 9: 10 de noviembre
  • Cuota 10: 10 de diciembre

Nuevas escalas: ¿Por qué baja el valor para la mayoría?

La Ley Impositiva 2026 simplificó el sistema de cálculo reduciendo los tramos de base imponible de 15 a solo 5 escalas progresivas. Esto permitió que la alícuota mínima bajara de forma drástica del 3,64% al 1%, beneficiando a los modelos de menor gama y valuación fiscal.

Cómo se calcula tu cuota mensual estimada:

  • Valuación hasta $14.100.000: Alícuota de 1%.
  • De $14.100.000 a $18.700.000: Cuota fija de $141.000 + 2% sobre el excedente.
  • De $18.700.000 a $26.100.000: Cuota fija de $233.000 + 3% sobre el excedente.
  • De $26.100.000 a $53.900.000: Cuota fija de $455.000 + 4% sobre el excedente.
  • Más de $53.900.000: Cuota fija de $1.567.000 + 4,5% sobre el excedente.

En términos reales, si tu vehículo tiene una valuación de $12 millones, el impuesto anual total será de $120.000, divididos en 10 cuotas de $12.000 cada una.

Cómo ahorrar hasta un 15%: Descuentos y beneficios vigentes

A pesar de la fragmentación en pagos mensuales, ARBA mantiene incentivos para quienes decidan cancelar por adelantado o cumplan rigurosamente con los plazos. Es importante destacar que estas bonificaciones solo aplican si no tenés deudas de años anteriores.

  • Descuento por Pago Anual (15%): Es la opción más rentable. Si cancelás el total del año el 10 de marzo, obtenés una quita directa del 15%.
  • Bonificación por Buen Contribuyente (10%): Si optás por el pago mensual, recibirás una rebaja del 10% en cada cuota siempre que abones antes del vencimiento.
  • Descuentos adicionales: Algunos bancos y billeteras virtuales ofrecen reintegros temporales (como el 20% con topes de reintegro) al abonar a través de sus plataformas.

Pasos para descargar la boleta digital

ARBA ya no realiza envíos de boletas en papel por correo postal. Para obtener tu liquidación de marzo, debés realizar lo siguiente:

  • Ingresá al portal oficial de ARBA.
  • Seleccioná la solapa “Trámites” y luego “Impuesto Automotor”.
  • Hacé clic en “Consulta Emisión de Boleta”.
  • Ingresá el dominio (patente) de tu vehículo.
  • Descargá la boleta o elegí pagar directamente online con tarjeta de crédito, débito o a través de Cuenta DNI.

Recordá que si tu vehículo tiene más de 10 años de antigüedad (modelo 2015 hacia atrás), la patente está “municipalizada“, por lo que deberás consultar el calendario de pagos en la web de tu municipio de residencia.

