Cómo evaluar una segunda ciudadanía por inversión en 9 pasos clave

Muchos lectores de la Provincia de Buenos Aires empiezan a considerar una segunda ciudadanía por inversión como resguardo ante la inestabilidad económica y cambiaria argentina. La pregunta no es solo cuánto cuesta, sino qué implica realmente en tiempo, papeles y consecuencias fiscales.

Una segunda ciudadanía no es solo un pasaporte adicional: es una decisión que afecta impuestos, movilidad y hasta la nacionalidad de los hijos. Por eso conviene evaluarla con el mismo rigor que una inversión inmobiliaria o un cambio de residencia fiscal.

Estos nueve pasos ayudan a analizar cualquier programa de ciudadanía por inversión vigente en 2026, desde el Caribe hasta Europa, con la información que rara vez aparece en los folletos de marketing.

Puntos clave

Los 9 pasos permiten evaluar con rigor cualquier programa de ciudadanía por inversión antes de comprometer capital.

Existen riesgos reales de revocación y cambios regulatorios que pocas guías explican con claridad.

Las implicaciones fiscales varían según el país de origen y deben revisarse con un asesor antes de invertir.

El cronograma real desde la firma hasta el pasaporte físico puede tardar más de lo que promocionan los programas.

Algunos países exigen renunciar a la nacionalidad de origen, un punto crítico para quienes vienen de Sudamérica.

Consulta previa: evaluando programas de ciudadanía

Paso 1: Definir por qué busca una segunda ciudadanía

Antes de comparar programas, conviene aclarar el motivo real. Un segundo pasaporte puede buscar movilidad global, un plan de contingencia ante inestabilidad política o económica, o mejor acceso educativo y sanitario para la familia.

Quien busca viajar sin trámites constantes prioriza el viaje sin visa a más destinos. Quien busca un plan b patrimonial evaluará jurisdicción fiscal antes que la lista de países exentos de visa.

Paso 2: Comparar los programas activos de ciudadanía por inversión en 2026

En 2024, los cinco programas del Caribe armonizaron precios bajo un memorando regional, fijando un piso de 200.000 dólares. Esto encareció opciones que antes partían de 100.000.

Programas del Caribe

Antigua y Barbuda exige ahora 230.000 dólares al fondo nacional para familias de hasta cuatro personas. Dominica mantiene el mínimo más accesible, con 200.000 dólares para solicitante único. Granada pide 235.000 dólares, mientras Santa Lucía subió a 240.000. San Cristóbal y Nieves es hoy el más costoso, con 250.000 dólares en donación y 325.000 en bienes inmuebles.

Malta y la Unión Europea

Malta ya no ofrece un esquema clásico de ciudadanía por inversión con tarifa fija. Tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de abril de 2025, el régimen fue derogado y reemplazado por una naturalización discrecional por mérito, sin tabla de precios pública.

Programas suspendidos

Vanuatu sigue activo, pero perdió peso: la UE retiró la exención Schengen en diciembre de 2024, y desde febrero de 2025 sus pasaportes requieren visa para entrar a países Schengen. Nauru cerró su esquema histórico hace años bajo presión internacional.

Paso 3: Entender la inversión mínima y las vías de contribución

La mayoría de los programas CBI caribeños ofrecen dos caminos: una donación no reembolsable al fondo nacional de desarrollo, o una inversión inmobiliaria en proyectos aprobados por el gobierno.

La donación suele resultar más económica y rápida. La vía inmobiliaria implica retener la propiedad entre cinco y siete años, según el país, y montos que van de 200.000 a 325.000 dólares.

Quien evalúa residencia por inversión como paso previo a la ciudadanía, o un golden visa europeo, encuentra estructuras similares: contribución mínima al Estado o compra de activos productivos. Para revisar opciones vigentes de ciudadanía por inversión en el Caribe y Europa, conviene revisar esta guía antes de comprometer fondos, ya que las condiciones cambian con frecuencia.

Paso 4: Evaluar los riesgos reales y casos de revocación

Ningún programa de ciudadanía por inversión está exento de riesgo político. El caso de Vanuatu lo muestra con claridad: un pasaporte que antes permitía viaje sin visa a los países Schengen perdió ese beneficio por decisión de la Unión Europea.

La Unión Europea suspendió la exención Schengen para Vanuatu en diciembre de 2024, citando riesgos de seguridad vinculados a su programa CBI. Desde febrero de 2025, cualquier titular de ese pasaporte necesita visa para entrar a países Schengen.

Pérdida de acceso a países Schengen tras revisiones de la UE

Este tipo de revisión no es exclusiva de Vanuatu. Bruselas mantiene bajo observación permanente a todos los programas CBI que otorgan movilidad hacia su territorio, incluidos los del Caribe.

Sanciones y mayor escrutinio sobre titulares de pasaportes de programas CBI

Los titulares de pasaportes obtenidos por inversión enfrentan hoy más controles bancarios y migratorios que hace una década. Bancos internacionales y aerolíneas aplican revisiones adicionales sobre estos documentos.

Por eso, evaluar la reputación institucional del programa, no solo su costo, resulta decisivo antes de firmar cualquier contrato de segunda ciudadanía.

Paso 5: Analizar las implicaciones fiscales según su país de origen

Obtener una segunda ciudadanía no cambia automáticamente la residencia fiscal. Argentina, como la mayoría de los países, grava según residencia efectiva y vínculos económicos, no según el pasaporte que se posea.

Doble tributación y CRS para residentes de América Latina y España

La AFIP intercambia información financiera bajo el Common Reporting Standard con decenas de jurisdicciones. Abrir cuentas en un país donde se obtuvo ciudadanía por inversión no evita ese reporte automático.

Argentina cuenta con convenios para evitar la doble imposición con varios países, pero cada caso depende de dónde se genera la renta y dónde se reside efectivamente la mayor parte del año.

Ventajas fiscales reales frente a las promesas de marketing

Algunos programas caribeños no gravan renta mundial ni patrimonio, lo cual resulta atractivo. Pero esa ventaja fiscal solo aplica si se traslada la residencia fiscal real, no solo el pasaporte.

Ningún asesor serio garantiza un resultado tributario sin revisar la situación personal. Conviene consultar con un contador especializado en fiscalidad internacional antes de invertir.

Paso 6: Verificar qué pasa con su nacionalidad y pasaporte actual

La mayoría de los programas del Caribe permiten doble nacionalidad sin exigir renuncia alguna. Argentina también reconoce la doble nacionalidad, así que sumar un segundo pasaporte no compromete la ciudadanía argentina.

Países que exigen renuncia a la nacionalidad de origen

Algunos países fuera del Caribe sí exigen renunciar a la nacionalidad previa como condición de naturalización. Antes de firmar, conviene confirmar por escrito la política exacta del programa elegido.

Restricciones legales específicas en algunos países latinoamericanos

No todos los países de la región tratan la doble nacionalidad igual. Verificar la legislación del país de origen evita sorpresas legales años después de obtenido el segundo pasaporte.

Paso 7: Preparar la documentación y superar la diligencia debida

Todo programa CBI serio exige un proceso de diligencia debida exhaustivo. Este control verifica identidad, reputación y origen del capital antes de aprobar cualquier solicitud.

Fuente de fondos y antecedentes penales

Los gobiernos exigen comprobar la fuente de fondos con documentación bancaria, declaraciones impositivas y, en algunos casos, certificados de antecedentes penales apostillados de cada país de residencia previa.

Dependientes familiares en la solicitud

Incluir dependientes familiares (cónyuge, hijos, y en algunos programas padres) exige documentación adicional: actas de nacimiento, matrimonio y pruebas de dependencia económica, todo traducido y legalizado.

Los equipos de Global Residence Index acompañan a solicitantes argentinos en cada etapa de este proceso, desde la primera revisión hasta la entrega de documentos ante el gobierno correspondiente.

Paso 8: Conocer el cronograma real, del contrato al pasaporte físico

El tiempo de procesamiento anunciado por cada gobierno rara vez coincide con el cronograma real. Entre firma, diligencia debida y aprobación oficial suelen pasar varios meses adicionales.

Después de la aprobación, todavía falta emitir el certificado de naturalización y luego el pasaporte biométrico físico. Sumando envíos y trámites consulares, el proceso completo suele extenderse más de lo que promociona el programa elegido.

Conviene planificar sin urgencias artificiales, especialmente si la segunda ciudadanía forma parte de un plan B familiar.

Paso 9: Considerar opciones de financiación y pago en cuotas

No toda inversión mínima debe cubrirse en un solo pago. Algunos programas del Caribe permiten estructurar la contribución mínima en cuotas vinculadas al avance de la diligencia debida.

La inversión inmobiliaria, por su parte, suele admitir financiamiento parcial a través de desarrolladores aprobados por el gobierno.

Evaluar el flujo de caja disponible antes de comprometerse evita presiones innecesarias durante el proceso de naturalización.

Cómo elegir al asesor adecuado para su segunda ciudadanía

Un asesor con trayectoria comprobada marca la diferencia entre una solicitud sólida y una rechazada. Global Residence Index, firma especializada en ciudadanía por inversión, acompaña a clientes argentinos con más de nueve años de experiencia y una tasa de aprobación del 100%. Consultar antes de firmar cualquier contrato sigue siendo la decisión más prudente.