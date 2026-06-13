Comenzó el finde largo: fresco pero con sol, ¿cómo sigue el tiempo?

La provincia de Buenos Aires inició este sábado 13 de junio un nuevo fin de semana largo marcado por condiciones climáticas mayormente favorables para viajar y un importante flujo vehicular hacia los principales destinos turísticos del territorio bonaerense.

El feriado extendido se debe a la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, fecha que se recuerda oficialmente el 17 de junio, pero que este año se traslada al lunes 15 para conformar un fin de semana largo de tres días. El prócer salteño fue una figura clave en la defensa del norte argentino durante las guerras por la Independencia.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos disponibles, este sábado se presenta con ambiente frío, nubosidad variable y algunas posibilidades de precipitaciones aisladas en sectores de la provincia durante las primeras horas del día, mientras que las temperaturas se mantienen en valores típicos de junio.

Para el domingo 14 se espera una mejora generalizada de las condiciones meteorológicas, con cielo mayormente despejado, escasa probabilidad de lluvias y temperaturas que oscilarán entre mínimas cercanas a los 7° y 9° y máximas que podrían alcanzar los 14° o 15°.

El lunes 15, jornada feriada, continuaría el tiempo estable en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Los modelos pronostican cielo despejado o ligeramente nublado, con temperaturas agradables para la época y buenas condiciones para el regreso de los turistas.

En paralelo, se registra un importante movimiento de vehículos sobre las principales rutas bonaerenses que conducen hacia la Costa Atlántica y otros destinos turísticos del interior provincial. Corredores como las rutas provinciales 2, 11, 63 y 56 concentran gran parte del tránsito vinculado al turismo, especialmente con destino a localidades costeras que tradicionalmente reciben visitantes durante los fines de semana largos.

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución, respetar las velocidades máximas permitidas, utilizar el cinturón de seguridad y planificar los viajes con anticipación para evitar demoras en los horarios de mayor circulación.

Con un clima que se perfila favorable y miles de turistas movilizándose por el territorio bonaerense, el fin de semana largo comenzó con buenas perspectivas para la actividad turística y comercial en los distintos destinos de la provincia.