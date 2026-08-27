Trasladaron en un vuelo sanitario a dos sobrevivientes del trágico accidente de una familia bonaerense en jujuy

Dos vecinos de Alejandro Korn que sobrevivieron al grave accidente vial ocurrido en Jujuy fueron trasladados a la Provincia de Buenos Aires mediante un operativo sanitario aéreo y ahora continúan internados en hospitales de alta complejidad de La Plata.

Se trata de Narciso y Favio González, quienes sufrieron múltiples traumatismos y fracturas como consecuencia del siniestro en el que murieron Silvia Amaro y Lorena González.

El traslado se concretó durante el último fin de semana luego de las gestiones realizadas por el Municipio de San Vicente ante el Ministerio de Salud bonaerense, con el objetivo de garantizar que ambos pacientes pudieran continuar sus tratamientos cerca de su lugar de residencia y en centros especializados.

Un avión sanitario viajó especialmente hasta Jujuy

A partir del pedido se organizó un operativo de aeroevacuación que involucró a los sistemas sanitarios de las provincias de Buenos Aires y Jujuy.

El avión sanitario partió hacia el norte del país durante el sábado 22 de agosto y, una vez completado el procedimiento para trasladar a los pacientes, regresó durante la noche a La Plata.

Debido al estado de salud de ambos sobrevivientes y a la distancia que debía recorrerse, fue necesario desplegar personal especializado y garantizar asistencia médica durante todo el vuelo.

Una vez en territorio bonaerense, Narciso y Favio fueron derivados a dos establecimientos provinciales de referencia.

Uno de ellos permanece internado en el Hospital San Martín de La Plata, mientras que el otro continúa su recuperación en el Hospital Rossi, también de la capital provincial.

Ambos reciben atención especializada de acuerdo con las lesiones y la complejidad de sus respectivos cuadros.

Un operativo sanitario de alta complejidad

El procedimiento estuvo a cargo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, mediante la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria.

También participaron el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y la Dirección Provincial de Aeronáutica, además de los equipos sanitarios de Jujuy que intervinieron en la preparación de los pacientes.

Por la distancia recorrida, las condiciones clínicas de los sobrevivientes y la logística requerida, desde el ámbito provincial señalaron que se trató de una de las aeroevacuaciones sanitarias de mayor complejidad realizadas recientemente por Buenos Aires.

Desde el Municipio de San Vicente destacaron la respuesta de los organismos provinciales y agradecieron la intervención de los equipos que participaron del operativo.

Dolor por las dos mujeres fallecidas

El traslado se produjo mientras la familia atraviesa las consecuencias del trágico accidente ocurrido en Jujuy.

Como consecuencia del siniestro murieron Silvia Amaro y Lorena González, mientras que Narciso y Favio lograron sobrevivir pero sufrieron heridas de consideración que hicieron necesaria su internación.

Desde el Municipio de San Vicente indicaron que continúan acompañando a los familiares durante este momento y siguiendo la evolución de los dos pacientes que permanecen hospitalizados en La Plata.