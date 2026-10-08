Chau celulares en las aulas: la nueva prohibición que aprobó la Provincia de Buenos Aires para las secundarias

Una nueva medida cambiará de manera radical la dinámica dentro de las aulas. El Senado bonaerense aprobó la ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en escuelas secundarias públicas y privadas.

La iniciativa impulsada en la Legislatura busca reducir las distracciones en clase y frenar problemáticas crecientes como la ludopatía infantil y el ciberacoso.

La ampliación de la Ley 15.534 a todo el nivel secundario

El proyecto sancionado amplia el alcance de la Ley 15.534, norma que ya regulaba y restringía el uso de dispositivos móviles en el nivel primario.

Con esta aprobación, la prohibición de pantallas alcanza formalmente a todas las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como privada.

Los legisladores remarcaron que el uso desmedido de los dispositivos generaba severas dificultades en el aprendizaje y la vinculación social de los adolescentes.

Las excepciones: cuándo y cómo se podrán usar los celulares

La normativa establece una excepción clara para el uso de smartphones o tablets dentro del establecimiento educativo.

Los estudiantes solo podrán utilizarlos cuando formen parte de un proyecto pedagógico específico que fundamente su uso en el aula.

Para ello, la actividad deberá contar obligatoriamente con la autorización previa de los directivos y docentes a cargo.

Protocolos, recomendaciones y seguimiento para la comunidad educativa

La ley contempla la elaboración de instrucciones, protocolos y recomendaciones destinados a directivos, docentes, alumnos y familias para su correcta implementación.

Asimismo, la Provincia dispondrá de un sistema de seguimiento y análisis pormenorizado para evaluar el impacto de la restricción en el rendimiento escolar.

Esto permitirá realizar reajustes o mejoras periódicas según la respuesta de las comunidades educativas en cada distrito.

Frenar la ludopatía digital y el modelo de países pioneros

Entre los fundamentos de la ley impulsada por el diputado Martín Rozas, se destaca la urgencia de combatir el crecimiento del juego online y las apuestas en menores de edad.

El texto legislativo toma como referencia experiencias internacionales en países como Francia, Estados Unidos, Alemania, Noruega y China.

Según las estadísticas citadas en el recinto, la restricción de pantallas en aulas generó resultados positivos inmediatos en la concentración, el aprendizaje y la convivencia escolar.