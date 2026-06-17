Chau cabinas manuales: el nuevo sistema obligatorio para los peajes camino a la Costa Atlántica

Salir a la ruta para viajar hacia los principales destinos balnearios bonaerenses requerirá prestar mucha atención a las nuevas reglas mecánicas dispuestas en las estaciones de cobro.

La confirmación de una transformación total en la forma de abonar el paso vehicular generó incertidumbre entre los usuarios, quienes buscan saber cómo funcionará y qué multas se aplicarán.

Para evitar demoras innecesarias, filas eternas o infracciones inesperadas en tu próximo viaje, te contamos los detalles del sistema y los pasos obligatorios que debés seguir.

La eliminación definitiva del cobro manual en efectivo

Las autoridades provinciales y la empresa concesionaria de las autovías ratificaron la migración obligatoria hacia un esquema de telepeaje automatizado de lectura dinámica.

Este cambio implica que las tradicionales cabinas con cajeros humanos irán desapareciendo de manera progresiva, dejando únicamente vías con antenas de lectura inteligente.

El objetivo central de la medida es agilizar el tránsito vehicular en las jornadas de recambio turístico y reducir por completo los tiempos de espera en los puntos críticos de las trazas.

El dispositivo obligatorio que deberás tener en el parabrisas

Para circular sin inconvenientes por el Sistema Vial Integrado del Atlántico, los usuarios deberán contar de manera obligatoria con el dispositivo denominado Telepase.

El pequeño sticker electrónico, que se adhiere detrás del espejo retrovisor, será el único medio de validación aceptado para que las barreras se levanten de forma inmediata.

Quienes decidan viajar sin tener el dispositivo instalado e ingresen a las vías rápidas cometerán una falta y se les cobrará una penalidad económica equivalente al doble de la tarifa convencional.

Los plazos y fechas límite para adaptarse al nuevo sistema

La reconversión tecnológica de los peajes clave de la Autovía 2 y las rutas interbalnearias se ejecutará de forma escalonada durante el segundo semestre de este año.

Según el cronograma oficial, el período de convivencia con las pocas cabinas mixtas remanentes finalizará formalmente el próximo 1 de noviembre de 2026.

A partir de esa fecha límite, la totalidad de los accesos funcionarán bajo la modalidad exclusiva de lectura electrónica, bloqueando el paso libre de los vehículos no registrados.

Cómo realizar el trámite de adhesión gratuita y las formas de pago

La solicitud de activación del dispositivo se mantiene de forma 100% virtual, gratuita y se puede gestionar en pocos minutos asociando la patente del vehículo.

Los usuarios pueden vincular el cobro de los tránsitos a una tarjeta de crédito o mediante billeteras virtuales, recibiendo además un descuento del 10% en cada pasada.

El adhesivo se puede retirar sin costo en los puntos habilitados de las estaciones de servicio de las rutas nacionales o recibirlo directamente a domicilio mediante correo postal.