Celulares en las escuelas: la postura de los colegios privados ante la prohibición por ley

Por Denisse Helman
Celulares en las escuelas: la postura de los colegios privados ante la prohibición por ley

La reciente aprobación del proyecto que prohíbe los celulares en el aula reavivó la discusión sobre la tecnología en las escuelas bonaerenses.

Frente al nuevo marco normativo, la comunidad educativa de las instituciones privadas reclama autonomía de gestión y pautas claras antes de implementar las restricciones.

Nueva ley provincial para restringir el uso de celulares en la secundaria

El Senado bonaerense aprobó el proyecto para prohibir los teléfonos en las aulas de nivel secundario, tanto en escuelas públicas como privadas.

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La norma establece que los dispositivos no podrán utilizarse durante el horario de clase, excepto cuando el docente los solicite con fines exclusivamente pedagógicos.

Reclamo de autonomía e instrumentos legales para los colegios

Desde la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Argentina (Aiepa) advirtieron sobre los conflictos que puede generar la aplicación estricta de la norma.

El secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, reclamó que cada colegio tenga autonomía para definir su proyecto pedagógico y cuente con respaldo legal para aplicar sanciones o retener dispositivos sin generar cruces con las familias.

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Cuándo comenzaría a regir la medida y cómo será el control

Aunque la ley ya avanzó en la Legislatura, su aplicación efectiva recién se pondría en marcha para el ciclo lectivo 2027 o tras su reglamentación oficial.

El Ejecutivo provincial deberá designar la autoridad de aplicación encargada de fijar los protocolos claros, determinando quién custodiará los teléfonos y dónde se guardarán durante la jornada.

Preocupación por las apuestas online y las imágenes falsas con IA

El aval de las instituciones a regular la tecnología también responde al avance de problemáticas como las apuestas deportivas en menores y casos de deepfakes difundidos entre estudiantes.

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Sin embargo, desde el sector advirtieron que restringir el teléfono en la escuela no alcanza por sí solo y remarcaron la necesidad de un compromiso y control desde el entorno familiar.

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