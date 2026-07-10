Castelli reabre un debate de más de 30 años sobre la autonomía de los municipios

El municipio de Castelli dio un paso de fuerte contenido institucional al iniciar el proceso para avanzar hacia la autonomía municipal mediante la elaboración de una Carta Orgánica propia, una iniciativa que reabre un histórico debate sobre el régimen municipal en la provincia de Buenos Aires.

La propuesta comenzó a ser tratada en el Concejo Deliberante, luego de que el oficialismo alcanzara la mayoría especial de dos tercios necesaria para impulsar este proceso. La iniciativa fue promovida por el intendente Francisco Echarren, quien sostuvo que el objetivo es dotar al distrito de una norma fundamental que establezca las bases de su organización institucional, administrativa y política.

De concretarse, Castelli se convertiría en el primer municipio bonaerense en avanzar formalmente en la redacción de una Carta Orgánica Municipal, un instrumento equivalente a una “constitución local”, que fija el funcionamiento de los poderes municipales, los derechos y obligaciones de los vecinos, los mecanismos de participación ciudadana y la organización de la administración comunal.

Un debate que lleva décadas

La discusión sobre la autonomía municipal no es nueva. La reforma de la Constitución Nacional de 1994 incorporó en su artículo 123 la obligación de que las provincias aseguren la autonomía de sus municipios, permitiéndoles dictar sus propias cartas orgánicas conforme a sus constituciones provinciales.

Sin embargo, la provincia de Buenos Aires continúa siendo una de las pocas jurisdicciones del país que no reconoce plenamente la autonomía institucional de sus municipios, los cuales siguen regidos por la Ley Orgánica de las Municipalidades y por la Constitución provincial. Diversos especialistas consideran que esta situación mantiene abierto un debate constitucional que ya supera las tres décadas.

¿Qué implica una Carta Orgánica?

Una Carta Orgánica Municipal permite que cada municipio establezca su propio régimen institucional dentro del marco de la Constitución Nacional y la Constitución provincial.

Entre otros aspectos, puede definir:

La organización y funcionamiento de los poderes municipales.

Los mecanismos de participación ciudadana.

La estructura administrativa.

Los órganos de control.

Los principios de gestión pública y transparencia.

La planificación del desarrollo local.

En la mayoría de las provincias argentinas donde existe autonomía municipal, las cartas orgánicas funcionan como la norma institucional de mayor jerarquía dentro del ámbito local.

Un proyecto con impacto provincial

La decisión de Castelli trasciende los límites del distrito y vuelve a instalar en la agenda política bonaerense el debate sobre la necesidad de actualizar el régimen municipal vigente.

El avance del proceso podría convertirse en un antecedente de relevancia para otros municipios que desde hace años reclaman mayores facultades de autogobierno y la posibilidad de definir sus propias reglas institucionales, en línea con el principio de autonomía previsto por la Constitución Nacional.