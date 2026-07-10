Viernes no laborable con cielo gris y probables precipitaciones: cómo seguirá el tiempo

Este viernes 10 de julio es día no laborable con fines turísticos en toda la Argentina, una medida dispuesta por el Gobierno nacional para conformar un fin de semana largo de cuatro días, tras el feriado del 9 de Julio, cuando se conmemoró el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. En el sector privado, la decisión de otorgar la jornada de descanso queda a criterio de cada empleador, mientras que en gran parte de la administración pública y otros organismos no habrá actividad.

Para quienes puedan disfrutar del descanso, el tiempo acompañará con condiciones mayormente estables en gran parte de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes se espera una jornada con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado, ambiente frío durante la mañana y fresco por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 7 °C de mínima y 15 a 18 °C de máxima, según la región bonaerense. No se prevén precipitaciones y los vientos soplarán leves a moderados del sector norte y noreste, favoreciendo un leve ascenso térmico.

El sábado 11 de julio continuará el buen tiempo. Se espera cielo parcialmente nublado, temperaturas mínimas de entre 6 y 9 °C y máximas que podrían ubicarse entre 16 y 19 °C, con viento predominante del norte. Será una jornada ideal para actividades al aire libre y para quienes aprovechen el fin de semana largo para viajar por la provincia.

En tanto, el domingo 12 de julio mantendrá condiciones similares, con nubosidad variable, ambiente fresco durante las primeras horas del día y temperaturas agradables por la tarde. Si bien hacia el cierre de la jornada podrían incrementarse las nubes en algunos sectores, no se esperan lluvias significativas sobre la mayor parte del territorio bonaerense.

De esta manera, el fin de semana largo se perfila con condiciones meteorológicas favorables en la provincia de Buenos Aires, ofreciendo un escenario propicio para el turismo, los encuentros familiares y las actividades recreativas al aire libre.