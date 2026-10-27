Sueldos de servicio doméstico: de cuánto son los nuevos pisos salariales categoría por categoría en noviembre

Por Denisse Helman
Sueldos de servicio doméstico: de cuánto son los nuevos pisos salariales categoría por categoría en noviembre

Si trabajás en casas particulares o tenés personal contratado, es fundamental que conozcas la nueva escala de remuneraciones oficializadas para este mes.

La actualización fue dispuesta por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y ya se encuentra vigente para todas las categorías.

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Tareas generales: limpieza, lavado y planchado

El personal dedicado a las labores cotidianas del hogar cuenta con los siguientes valores mínimos de referencia:

  • Por hora con retiro: $4.064,08.
  • Por hora sin retiro: $4.337,53.
  • Sueldo mensual con retiro: $498.582,06.
  • Sueldo mensual sin retiro: $548.429,23.

Cuidado de personas: asistencia y acompañamiento

Esta categoría engloba la atención no terapéutica de niños, adultos mayores o personas con alguna discapacidad:

  • Por hora con retiro: $4.337,53.
  • Por hora sin retiro: $4.801,52.
  • Sueldo mensual con retiro: $548.429,23.
  • Sueldo mensual sin retiro: $605.050,00.

Caseros y personal para tareas específicas

Para los roles de mayor especialización y control dentro del ámbito doméstico, los haberes se estructuran de la siguiente manera:

  • Caseros: $4.337,53 la hora y $548.429,23 mensuales.
  • Tareas específicas (cocineros y personal idóneo): $4.580,80 la hora con retiro ($4.973,38 sin retiro) y un mensual de $560.776,33 o $618.187,89, respectivamente.
  • Supervisores: $4.805,82 la hora con retiro ($5.215,59 sin retiro) con haberes mensuales de $599.514,52 y $661.702,46.

Adicional por zona desfavorable y reglas de encuadramiento

El régimen mantiene vigente un adicional del 31% sobre los mínimos para quienes presten servicios en la región patagónica y el Partido de Patagones.

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Asimismo, se recuerda que si la trabajadora cumple funciones en más de un área, debe encuadrarse en la actividad principal que ejecute de forma habitual.

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