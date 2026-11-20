El Ministerio de Capital Humano modificó el Programa Formando Capital Humano mediante la Resolución 593/2026, fijando nuevos requisitos, topes de cursada y un sistema de vouchers.

La normativa, dictada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, reorganiza la inscripción de beneficiarios y los controles sobre la asistencia. A continuación, te detallamos quiénes pueden anotarse, qué grupos quedan excluidos y cómo funcionarán los certificados.

Quiénes pueden anotarse y quiénes quedan excluidos del programa

El nuevo reglamento exige tener al menos 18 años, residir de forma permanente en Argentina y contar con DNI y CUIL. Además, el postulante debe encuadrar en alguna de estas situaciones laborales:

Perfiles admitidos: Personas desocupadas, trabajadores informales, empleados privados de menores ingresos, personal de casas particulares, trabajadores rurales temporarios y determinados monotributistas.

Personas desocupadas, trabajadores informales, empleados privados de menores ingresos, personal de casas particulares, trabajadores rurales temporarios y determinados monotributistas. Incompatibilidades: Quedan excluidos quienes tengan empleo público (o vínculo contractual con el Estado), empleadores registrados en el SIPA y quienes cobren ciertos subsidios monetarios de empleo o capacitación.

Quedan excluidos quienes tengan (o vínculo contractual con el Estado), empleadores registrados en el SIPA y quienes cobren ciertos subsidios monetarios de empleo o capacitación. Jubilados y pensionados: Tampoco pueden participar los titulares de jubilaciones y pensiones contributivas, excepto personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Cómo inscribirse y qué controles realizará Capital Humano

El trámite para solicitar una vacante es digital y requiere registrarse en Portal Empleo, ingresando a través del Portal Formando Capital Humano. Allí, el interesado deberá cargar sus antecedentes laborales y responder un cuestionario de perfil ocupacional con carácter de declaración jurada.

Luego de enviar la solicitud, el Ministerio cruzará la información con las bases de datos de Anses, Renaper y SINTYS para validar los requisitos antes de notificar la aprobación o el rechazo.

Límite de cursos por año y sanciones por abandono

La Resolución 593/2026 establece reglas estrictas sobre la cantidad de capacitaciones y la regularidad de los alumnos:

Tope anual: Cada beneficiario podrá realizar un máximo de dos cursos en el mismo año calendario , aunque se permitirán hasta tres capacitaciones si integran un mismo trayecto formativo.

Cada beneficiario podrá realizar un , aunque se permitirán si integran un mismo trayecto formativo. Castigo por deserción: Quienes incumplan las condiciones de regularidad en más de un curso quedarán suspendidos por seis meses (contados desde el fin del último curso abandonado) antes de poder volver a postularse.

Quienes incumplan las condiciones de regularidad en más de un curso quedarán (contados desde el fin del último curso abandonado) antes de poder volver a postularse. Baja por inactividad: Los usuarios que no se postulen a ninguna capacitación durante 12 meses continuos podrán ser desvinculados del programa.

Certificados digitales y nuevo sistema de vouchers

Las instituciones capacitadoras estarán obligadas a cargar los resultados académicos en la plataforma oficial. Con esos datos, la Dirección Nacional de Formación Laboral emitirá certificados digitales para quienes aprueben, que se sumarán a las constancias propias de cada entidad.

Por último, la reglamentación incorpora un sistema de vouchers para financiar cursos arancelados, cuya implementación y alcance quedarán sujetos a las próximas convocatorias oficiales que apruebe el programa.