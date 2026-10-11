Cambios en la libreta auh: ¿qué hay que hacer ahora para no perder el acumulado de la anses?

A partir del 1 de noviembre de 2026, la acreditación de la Libreta AUH sufrirá una transformación fundamental destinada a agilizar el trámite.

La ANSES implementará un proceso de verificación digital directa para liberar los montos acumulados, evitando que los beneficiarios tengan que presentar formularios de forma presencial.

Verificación automática de escolaridad y controles de salud

En el marco de la Resolución 290/2026, la validación de los requisitos dejará de ser manual mediante el cruce de datos entre organismos oficiales:

Niños desde los 5 años: La Secretaría de Educación informará la asistencia escolar directamente a la ANSES .

La Secretaría de Educación . Menores de hasta 4 años: Se consultarían de forma digital los registros del sistema de salud y calendarios de vacunación .

Se consultarían de forma digital . Cruces interinstitucionales: El objetivo es reducir filas y gestiones administrativas en las oficinas del organismo.

Liberación del 20% retenido mensualmente de la asignación

Cada mes, los beneficiarios perciben el 80% del haber liquidado, mientras que el 20% restante queda retenido en la ANSES.

Con este cambio, el dinero acumulado se liberará de manera automática en cuanto los sistemas estatales confirmen el cumplimiento de los certificados exigidos.

La Libreta AUH tradicional continuará como vía alternativa

Pese a la automatización del proceso, el formulario habitual de la Libreta AUH no desaparecerá de forma definitiva.

Se mantendrá activo en los casos donde los datos no figuren en las bases oficiales, haya errores en la carga o no se concrete la acreditación automática del dinero retenido.

Pasos obligatorios que deben revisar los beneficiarios

Para no sufrir demoras en la liquidación de la prestación ni en el cobro de la Ayuda Escolar Anual, la ANSES recomienda: