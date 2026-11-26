Con diciembre a la vuelta de la esquina, los trabajadores que perdieron su empleo registrado y reúnen los requisitos para acceder a la cobertura de ANSES tienen una novedad que impactará en sus ingresos. El cambio está vinculado con una actualización salarial que ya fue establecida por el Consejo del Salario.

A diferencia de las jubilaciones y las asignaciones familiares, esta prestación no se actualiza directamente por el índice de movilidad previsional. Sus límites dependen del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), por lo que cada modificación de ese indicador también cambia los pisos y topes del seguro por desempleo.

La nueva escala comenzará a regir el próximo martes y es importante conocerla tanto si ya estás cobrando el beneficio como si necesitás solicitarlo después de la finalización de una relación laboral.

Cuánto se cobrará por desempleo desde diciembre

La Resolución 4/2026 del Consejo del Salario fijó un SMVM de $406.400 desde el 1 de diciembre para los trabajadores mensualizados de jornada completa comprendidos en la norma. Para los jornalizados, el nuevo valor es de $2.032 por hora.

La misma resolución dispone que la prestación por desempleo tiene un piso equivalente a la mitad del salario mínimo y un techo igual al salario mínimo completo. En consecuencia, los límites de diciembre serán los siguientes:

Concepto Noviembre 2026 Diciembre 2026 Salario mínimo mensual $398.800 $406.400 Prestación por desempleo: mínimo $199.400 $203.200 Prestación por desempleo: máximo $398.800 $406.400

Esto no significa que todos los beneficiarios cobrarán el máximo. El monto depende de los ingresos previos y de las condiciones de cada prestación. El aumento del tope tampoco implica necesariamente que cada titular reciba una suba de $7.600.

Cómo se calcula el importe que corresponde

Para los trabajadores alcanzados por la fórmula de la resolución, la referencia es el 75% de la mejor remuneración mensual neta, normal y habitual de los seis meses anteriores al cese laboral, respetando los límites vigentes. El valor efectivo puede variar según la etapa de cobro y las condiciones particulares.

Por ejemplo, si la remuneración de referencia fuera de $400.000, el 75% equivaldría a $300.000. Si fuera de $600.000, ese porcentaje daría $450.000, pero el techo de diciembre limita la prestación mensual a $406.400. Son ejemplos ilustrativos de la fórmula, no liquidaciones individuales.

Quiénes pueden solicitar la prestación

El seguro por desempleo está destinado a trabajadores registrados que reúnen las condiciones legales y cuya relación laboral terminó por causas que habilitan el beneficio. No es un pago universal para cualquier persona que se encuentre sin trabajo.

La evaluación contempla los aportes realizados, el tipo de contratación y el motivo del cese. Los requisitos pueden variar según el régimen laboral aplicable. Por eso es importante conservar la documentación que acredita la finalización del vínculo y consultar la situación personal antes de iniciar el trámite.

Cómo iniciar el trámite en ANSES

Podés ingresar al sitio oficial de ANSES para acceder a sus canales de atención y consultar los requisitos de la prestación por desempleo. También es posible solicitar atención presencial mediante turno o iniciar la gestión por Atención Virtual cuando corresponda.

Para los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, el organismo establece un plazo de 90 días hábiles desde la ruptura de la relación laboral para solicitar el beneficio. Demorar la presentación puede reducir los días de cobertura.

Si ya sos titular, revisá en Mi ANSES tu liquidación, la fecha de cobro y el período al que corresponde. El cambio de los límites rige desde el 1 de diciembre: no corresponde confundir la fecha en que se acredita una cuota de noviembre con el mes de vigencia de la nueva escala.