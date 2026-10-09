Cambio histórico en el Monotributo: el esquema para digitalizar todas las facturas

Si realizás ventas de bienes o prestás servicios como pequeño contribuyente, hay una modificación clave en la emisión de comprobantes que tenés que conocer de inmediato.

El organismo recaudador oficializó la eliminación gradual de las facturas en papel para pasar obligatoriamente al formato electrónico.

Chau al papel: la Resolución General 5893/2026 impone la factura electrónica

Mediante la Resolución General 5893/2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó el fin del uso libre de los talonarios impresos tradicionales.

A partir de la entrada en vigencia de las nuevas etapas, el papel quedará reservado únicamente para situaciones excepcionales de contingencia técnica o fallas en los sistemas.

Cronograma oficial y fechas límite para pasar al sistema digital

El proceso de transición hacia la facturación obligatoria en formato digital se llevará a cabo en dos etapas bien definidas:

1° de noviembre de 2026: Vence el plazo para inscriptos en el Monotributo Social y en el Régimen de Monotributo Promovido .

Vence el plazo para inscriptos en el y en el . 1° de marzo de 2027: Será la fecha límite obligatoria para sujetos no alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Alta de oficio de puntos de venta y uso de “El Facturador”

Los contribuyentes que no hayan dado de alta un punto de venta electrónico serán registrados automáticamente de oficio por el organismo.

El trámite asignará la opción “Factura en línea – Monotributo”, permitiendo facturar directamente desde la página web o a través de la aplicación móvil El Facturador para celulares y tablets.

Qué pasa con los talonarios de papel impresos que ya tenés

Aquellos comprobantes impresos que aún conserven vencimiento o el Código de Autorización de Impresión (CAI) vigente perderán su validez comercial habitual alcanzada la fecha límite.

Los pequeños contribuyentes continuarán emitiendo comprobantes clase C, pero deberán hacerlo mediante los canales digitales oficiales sin excepción.