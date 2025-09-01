banner ad

Cambian la fecha del feriado del 12 de octubre: cuándo será el próximo fin de semana largo

Denisse Helman
Feriados infozona

El calendario de feriados nacionales vuelve a modificarse y suma una nueva oportunidad para planificar escapadas, viajes cortos o actividades de descanso. La decisión oficial busca también dar impulso al turismo, la gastronomía y el comercio regional en un contexto económico complejo.

Cómo será el feriado de octubre

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año caía el domingo 12 de octubre, fue trasladado al viernes 10 de octubre de 2025, según la Resolución 139/2025 publicada en el Boletín Oficial.

De esta manera, habrá un fin de semana largo de tres días, que se extenderá desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre.

La medida responde a un pedido del sector turístico, que reclamaba desde hace meses una iniciativa para reactivar el consumo y compensar la caída en la actividad registrada durante el año.

El marco legal para los feriados trasladables

La semana pasada, el Gobierno había avanzado en esta línea con el Decreto 614/2025, que habilita el traslado de los feriados que caen en sábado o domingo.

La normativa aclara un vacío de la Ley Nº 27.399, ya que no quedaba definido qué ocurría cuando un feriado trasladable coincidía con fin de semana. A partir de ahora, esos feriados podrán pasar:

  • Al lunes inmediato posterior
  • Al viernes inmediato anterior

La definición quedará en manos de la Jefatura de Gabinete como autoridad de aplicación.

Qué feriados y fines de semana largos quedan en 2025

Tras este cambio, el calendario de lo que resta del año queda conformado de la siguiente manera:

  • Viernes 10 de octubre: feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado del domingo 12) → fin de semana largo.
  • Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos por el Día de la Soberanía.
  • Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía.
  • Lunes 8 de diciembre: feriado por la Inmaculada Concepción de María.
  • Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad.

Con este esquema, se habilitan varias instancias de descanso y turismo interno en los últimos meses del año, especialmente con el agregado del fin de semana largo de octubre.

