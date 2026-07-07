Vacaciones de invierno con alivio: los reintegros y cuotas fijas que activó el banco provincia en cines y teatros

Organizar los paseos familiares durante el receso invernal suele transformarse en un verdadero dolor de cabeza para la economía del hogar.

Afortunadamente, el Banco Provincia puso en marcha un paquete de beneficios especiales destinados al entretenimiento y la cultura para amortiguar los gastos.

A través de las tarjetas de crédito de la entidad y la billetera digital Cuenta DNI, vas a poder acceder a rebajas importantes y financiamiento sin interés durante todo el mes.

Descuentos y cuotas en espectáculos, teatros y cines

Para quienes buscan disfrutar de obras teatrales o las películas del momento, la entidad bancaria habilitó promociones directas utilizando sus plásticos.

Vas a poder acceder a un 30% de ahorro y opciones de financiamiento en hasta 6 cuotas sin interés en salas de cines y complejos teatrales adheridos.

Esta promoción aplica exclusivamente pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad, con un tope de reintegro que llega a los $20.000 por transacción.

El beneficio especial para grandes ferias y exposiciones

Si estás planeando una recorrida por las muestras culturales más importantes de la temporada, también vas a encontrar rebajas directas en los stands de compras.

Las promociones rigen para eventos masivos como la Feria del Libro Infantil y Juvenil y la tradicional Exposición de Palermo en La Rural, que se realiza del 20 al 30 de julio.

En ambos espacios, los clientes que presenten sus tarjetas del banco obtendrán un 20% de descuento y la facilidad de abonar en 6 cuotas sin interés sus compras de libros, recuerdos o productos regionales.

Cambios en gastronomía con Cuenta DNI para toda la semana

Una de las novedades más esperadas para estas vacaciones es la flexibilización de los días permitidos para usar los beneficios en locales de comida.

Los descuentos en el sector de gastronomía, que antes funcionaban únicamente los fines de semana, ahora estarán vigentes durante toda la semana.

La billetera digital extendió sus reintegros ampliando además los topes de devolución para sus usuarios, los cuales pasaron de $8.000 a un máximo de $10.000 por persona.

Acción inédita para adolescentes y carga de transporte por celular

La comunidad de usuarios más jóvenes del banco cuenta con un beneficio completamente nuevo y enfocado en la movilidad diaria.

Los jóvenes de entre 13 y 17 años que utilicen Cuenta DNI disponen de un 40% de reintegro directo en las recargas de sus tarjetas de transporte.

Para activar este beneficio, habilitado todos los días del mes con un tope de $15.000, es obligatorio hacer el pago vinculando la tarjeta de débito a la funcionalidad NFC de la app.