El beneficio clave del banco provincia para viajar en vacaciones de invierno: cuotas sin interés y reintegros

Planificar una escapada o el descanso familiar en esta época del año suele ser un dolor de cabeza para el presupuesto. Por eso, saber cómo financiar los viajes se convirtió en la principal búsqueda de quienes necesitan un alivio económico antes de armar las valijas.

Qué días rige el beneficio y los topes de reintegro

La promoción especial de la banca pública bonaerense está diseñada para reactivar el turismo interno y tiene vigencia durante todo el mes de julio de 2026.

Los usuarios que utilicen las tarjetas de crédito adheridas podrán acceder a un 10% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés en la compra de pasajes de ómnibus de larga distancia.

Es importante destacar que esta promoción no tiene tope de reintegro, lo que permite planificar viajes familiares de alto costo con un beneficio directo sobre el total de la compra.

Cómo comprar los pasajes y plataformas adheridas

Para que el beneficio sea correctamente aplicado, los pasajes deben adquirirse de forma online o telefónica a través de plataformas centralizadas de venta.

Las compras deben realizarse exclusivamente mediante los portales Plataforma 10, Central de Pasajes o Voyager, seleccionando las empresas de transporte participantes.

El descuento y la financiación se activan al momento de ingresar los datos de las tarjetas de crédito Visa o MasterCard emitidas por el Banco Provincia.

Cuotas sin interés en destinos y hotelería

Además del transporte en micro, la entidad financiera habilitó opciones especiales para la contratación de alojamiento y otros servicios turísticos.

Se pueden financiar estadías en hoteles, paquetes turísticos y balnearios adheridos en hasta 6 cuotas sin interés utilizando las tarjetas de la entidad.

Esta alternativa busca complementar el ahorro en transporte, permitiendo financiar los dos gastos más importantes de cualquier viaje estacional.

Beneficios adicionales con Cuenta DNI durante julio

Quienes prefieran utilizar la billetera virtual Cuenta DNI también encontrarán ventajas económicas durante el receso invernal de julio de 2026.

Se mantienen vigentes los tradicionales descuentos en comercios de cercanía, carnicerías, granjas y pescaderías, ideales para ahorrar en gastronomía durante los días de descanso.

También se suman los beneficios especiales para el segmento de jóvenes de 13 a 17 años y mayores de 60 años, potenciando el ahorro en salidas y entretenimiento.