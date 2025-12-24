Calendario escolar 2026 en la provincia de Buenos Aires: Cuándo empiezan las clases, receso invernal y fin del ciclo lectivo

El cierre de un ciclo lectivo y la planificación del siguiente suelen generar expectativas en toda la comunidad educativa. Familias, docentes y estudiantes necesitan contar con definiciones claras para organizar rutinas, vacaciones y actividades complementarias, especialmente en una provincia con un sistema educativo tan amplio como el bonaerense.

Cómo se organiza el calendario escolar 2026 en la provincia de Buenos Aires

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) oficializó el calendario escolar 2026, que abarca a todos los niveles y modalidades del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. El esquema fue aprobado por unanimidad en el Consejo General de Cultura y Educación y garantiza un total de 190 días de clases.

El cronograma busca asegurar continuidad pedagógica, previsibilidad y una organización homogénea en todo el territorio provincial.

Cuándo empiezan y terminan las clases en 2026

El calendario establece fechas comunes para la mayoría de los niveles educativos, con el objetivo de ordenar el desarrollo del ciclo lectivo.

Los puntos centrales son:

Inicio de clases: 2 de marzo de 2026.

2 de marzo de 2026. Receso invernal: del 20 al 31 de julio.

del 20 al 31 de julio. Finalización del ciclo lectivo: 22 de diciembre de 2026.

Estas fechas aplican a la mayoría de las modalidades y permiten planificar con anticipación tanto el trabajo escolar como la dinámica familiar.

Fechas clave para educación inicial, primaria y secundaria

La Educación Inicial, Primaria y Secundaria comparte el mismo esquema general de inicio, receso y cierre del ciclo lectivo.

En estos niveles, el calendario contempla:

Desarrollo regular de los espacios curriculares obligatorios .

. Inclusión de Educación Física y Educación Artística .

. Intervención de los Equipos de Orientación Escolar (EOE) durante todo el año.

El objetivo es garantizar el cumplimiento de los contenidos y el acompañamiento integral de las trayectorias educativas.

Educación técnica, agraria y modalidades especiales

El calendario 2026 también alcanza a las modalidades específicas del nivel secundario, que mantienen las mismas fechas generales.

Entre ellas se incluyen:

Educación Técnica y Agraria .

. Secundarias Especializadas en Arte .

. Educación Especial .

. Centros y Servicios Agregados de Formación Integral .

. Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores.

En todos los casos, se respeta el inicio el 2 de marzo, el receso de invierno en julio y el cierre en diciembre.

Calendario para educación artística y educación física

Las Escuelas de Educación Artística y los Centros de Educación Física se ajustan al mismo cronograma anual que el resto de los niveles obligatorios.

También se incluye dentro de este esquema a:

Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.

Esto garantiza el desarrollo completo de las propuestas formativas específicas de cada modalidad.

Fechas diferenciales para formación profesional y educación superior

Algunos niveles cuentan con un calendario propio, adaptado a sus particularidades académicas.

En el caso de la Formación Profesional:

Inicio: 9 de marzo de 2026.

9 de marzo de 2026. Receso invernal: del 20 al 31 de julio.

del 20 al 31 de julio. Finalización: 18 de diciembre de 2026.

Para la Educación Superior (Formación Docente Inicial, Formación Técnica y Formación Artística):

Inicio: 16 de marzo de 2026.

16 de marzo de 2026. Receso invernal: del 20 al 31 de julio.

del 20 al 31 de julio. Cierre del ciclo: 27 de noviembre de 2026.

Jornadas institucionales previstas para 2026

El calendario escolar incorpora instancias específicas de trabajo colectivo para los equipos educativos. En total, se prevén cinco Jornadas Institucionales regionalizadas a lo largo del año.

La distribución será la siguiente:

Dos jornadas en febrero .

. Una jornada en agosto .

. Una jornada en diciembre .

. Una jornada a definir por los equipos distritales e institucionales.

Estas instancias buscan fortalecer la formación situada, la planificación pedagógica y el trabajo colaborativo en las escuelas bonaerenses.