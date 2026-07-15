El partido que paraliza al país: todo sobre la final argentina-españa

La espera terminó y el mundo del fútbol ya tiene a sus dos grandes protagonistas para la definición del torneo. Tras una semifinal de infarto, la Selección Argentina aseguró su lugar en la última instancia y buscará defender su corona mundial ante un rival europeo de peso.

Si te estás preguntando cuándo será el encuentro decisivo y cómo seguirlo desde casa, aquí tenés toda la información confirmada para que no te pierdas ni un minuto del espectáculo que definirá al campeón de la Copa del Mundo 2026.

Fecha y hora de la gran final

El partido que coronará al nuevo monarca del fútbol se disputará este domingo 19 de julio. El silbato inicial está programado para las 16:00 (hora de la Argentina).

Se trata del encuentro número 104 del torneo, marcando el cierre de una edición histórica que contó por primera vez con la participación de 48 selecciones nacionales.

Escenario del encuentro

La sede elegida para este duelo cumbre es el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Durante la competencia, el estadio recibe la denominación oficial de New York New Jersey Stadium por parte de la FIFA. Es un recinto con capacidad para aproximadamente 82.500 espectadores que promete un marco imponente.

¿Dónde seguir el partido por TV y streaming?

Para los hinchas que sigan la transmisión desde la Argentina, el encuentro estará disponible en diversas plataformas para garantizar la cobertura nacional:

Televisión abierta: Telefe y TV Pública.

Telefe y TV Pública. Señal de cable: TyC Sports y DirecTV.

TyC Sports y DirecTV. Plataformas digitales: Paramount+ y Disney+ Premium. También estará disponible a través de TyC Sports Play.

En busca de la cuarta estrella

Argentina llega a esta final tras una victoria agónica frente a Inglaterra, manteniendo vivo el sueño del bicampeonato. De lograr una victoria, la Albiceleste sumará su cuarta Copa del Mundo en la historia (tras los títulos de 1978, 1986 y 2022).

Enfrente estará España, que eliminó a Francia con un contundente 2-0. Los europeos disputarán su segunda final mundialista, buscando repetir el éxito obtenido en Sudáfrica 2010.