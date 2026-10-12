Calendario de pagos de anses: cómo cobran las prestaciones tras el feriado largo

Si tenés dudas sobre qué día te corresponde cobrar la prestación social esta semana, las fechas sufrieron modificaciones por el feriado del lunes.

La ANSES retoma el cronograma oficial a partir del martes 13 de octubre, ajustando las liquidaciones para jubilados, AUH y asignaciones familiares.

Aumento mensual del 1,66% confirmado para octubre

En el décimo mes del año, todas las prestaciones sociales perciben un reajuste del 1,66%.

El incremento guarda concordancia directa con la inflación registrada dos meses atrás (1,7% en agosto), calculándose el valor exacto actualizado con dos decimales.

Fechas de cobro para Jubilados, AUH y Asignación por Embarazo

Las acreditaciones correspondientes a la semana del 13 al 16 de octubre se organizaron de la siguiente manera:

Jubilaciones mínimas y AUH: DNI terminados en 2 (martes 13), 3 (miércoles 14), 4 (jueves 15) y 5 (viernes 16).

DNI terminados en (martes 13), (miércoles 14), (jueves 15) y (viernes 16). Asignación por Embarazo: DNI terminados en 1 (martes 13), 2 (miércoles 14), 3 (jueves 15) y 4 (viernes 16).

DNI terminados en (martes 13), (miércoles 14), (jueves 15) y (viernes 16). Asignación por Prenatal: DNI 0 y 1 (14/10), 2 y 3 (15/10), 4 y 5 (16/10).

Calendario de Pensiones No Contributivas y otras asignaciones

Las liquidaciones continúan para el resto de los esquemas vigentes del organismo previsional:

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 4 y 5 (martes 13), 6 y 7 (miércoles 14) y 8 y 9 (jueves 15).

DNI terminados en (martes 13), (miércoles 14) y (jueves 15). Asignación por Maternidad y Pago Único: Acreditación para todas las terminaciones de DNI habilitada hasta el 10 de noviembre.

Acreditación para habilitada hasta el 10 de noviembre. Asignaciones Familiares de PNC: Cobro abierto para todas las terminaciones del 8 de octubre al 10 de noviembre.

Cómo consultar el lugar de cobro y cambiar la boca de pago

Para verificar la fecha exacta de cobro o solicitar un cambio de banco o billetera virtual, el trámite se realiza en simples pasos: