Calendario de feriados: cuántos días faltan para el próximo fin de semana largo de 3 días

Si ya estás contando las semanas para volver a desconectarte de la rutina laboral, el calendario oficial tiene una fecha confirmada para armar las valijas o descansar.

Tras el feriado de agosto, los argentinos deberán esperar un tramo del segundo semestre para volver a disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

La fecha del próximo feriado nacional

El siguiente descanso oficial en todo el país será el lunes 12 de octubre, jornada en la que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

En esta oportunidad, la fecha se mantendrá en su día original y no sufrirá traslados, garantizando el corte al inicio de la semana.

Cuántos días tendrá el fin de semana largo

Al caer exactamente un día lunes, la conmemoración conformará una pausa prolongada de tres días consecutivos de descanso.

El esquema se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre, ideal para organizar turismo de cercanía o actividades familiares.

La cuenta regresiva: cuántos días hay que esperar

Luego del feriado por el General San Martín del 17 de agosto, la brecha hasta la nueva fecha patria es de exactamente 56 días sin feriados nacionales.

Por el momento, el esquema oficial no contempla un día puente adicional para estirar las jornadas no laborables en ese período.

Impacto en el turismo antes del cierre de año

Esta pausa de octubre representa la última oportunidad de descanso prolongado antes de encarar el tramo final del año.

La coincidencia con el día lunes facilita la organización de viajes cortos de tres jornadas sin necesidad de pedir días a cuenta de vacaciones.