Oportunidad de ahorro con MODO y BNA+: cómo conseguir reintegros de hasta $40.000 y cuotas sin interés

Si querés aliviar el bolsillo en tus compras del fin de semana o financiar viajes y electrodomésticos, la alianza de pagos digitales confirmó sus beneficios activos.
El Banco Nación (BNA) y MODO pusieron en marcha una batería de descuentos, reintegros y cuotas sin interés a través de la aplicación BNA+ con tarjetas de crédito y débito de la entidad.
Oportunidad para el sector agropecuario: cómo acceder a los créditos en pesos y dólares que lanzó el Banco Nación
Ahorro en supermercados y locales de gastronomía
Las compras de alimentos y salidas de fin de semana cuentan con devoluciones directas en la cuenta:
- Supermercados Disco y Vea: ofrecen un 20% de reintegro con un tope de $25.000 por mes en compras superiores a $100.000, más un 10% extra con tope mensual de $5.000.
- Supermercados DIA: dispone de un 20% de reintegro los viernes y sábados (tope de $20.000 mensual) para compras desde $30.000, sumado a un 10% extra (tope de $5.000).
- Ruta Gourmet: brinda un 25% de descuento con tope de $10.000 por compra en cadenas como Atalaya, Antares, Bonafide, KFC, Wendy’s, Kansas, La Pinocha y Persicco.
Financiación en turismo y pasajes nacionales
Para planificar escapadas y vacaciones dentro del país, la entidad activó opciones de pago diferido sin recargo:
- Aerolíneas Argentinas: permite pagar en hasta 12 cuotas sin interés exclusivamente para vuelos nacionales.
- Programa Viajá+: financiamiento en 3, 6 y 12 cuotas sin interés para hoteles, agencias de viaje, alquiler de autos, carpas y productos regionales.
- Despegar: disponibilidad de 3, 6 y 9 cuotas sin interés en paquetes y productos turísticos seleccionados.
Tecnología, bienes durables y compras en Tienda BNA+
El equipamiento para el hogar y dispositivos electrónicos suma importantes planes de cuotas en las principales marcas:
- Electro y hogar: 20 cuotas sin interés en On City, Frávega, Naldo y Motorola; 12 cuotas sin interés en Samsung; y 6 cuotas sin interés en Arredo.
- Tienda BNA+: los usuarios disponen de 12 cuotas sin interés con tarjetas Internacional y Gold, y hasta 18 cuotas sin interés con plásticos Platinum y Black Signature.
- Vehículos y neumáticos: se ofrecen 24 cuotas fijas para la compra de motos 0km y hasta 12 cuotas sin interés en neumáticos Pirelli.
Beneficios en indumentaria, cultura y aeropuertos
Para compras en librerías, entretenimiento y tiendas de frontera, las promociones vigentes incluyen topes elevados:
Hasta 20 cuotas sin interés en hogar y construcción: cómo acceder a la promo de Banco Nación
- Librerías: un 10% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés los días sábados en locales de El Ateneo, Yenny y Cúspide, con tope de $10.000 por compra.
- Duty Free: descuento del 20% con tope de $40.000 al mes en aeropuertos como Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Rosario, Iguazú, Santa Cruz y Río Grande.
- Movistar Arena: se puede optar por un 15% de reintegro en un pago con MasterCard o 3 cuotas sin interés para el valor de las entradas.