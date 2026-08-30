Oportunidad de ahorro con MODO y BNA+: cómo conseguir reintegros de hasta $40.000 y cuotas sin interés

Si querés aliviar el bolsillo en tus compras del fin de semana o financiar viajes y electrodomésticos, la alianza de pagos digitales confirmó sus beneficios activos.

El Banco Nación (BNA) y MODO pusieron en marcha una batería de descuentos, reintegros y cuotas sin interés a través de la aplicación BNA+ con tarjetas de crédito y débito de la entidad.

Ahorro en supermercados y locales de gastronomía

Las compras de alimentos y salidas de fin de semana cuentan con devoluciones directas en la cuenta:

Supermercados Disco y Vea: ofrecen un 20% de reintegro con un tope de $25.000 por mes en compras superiores a $100.000, más un 10% extra con tope mensual de $5.000 .

ofrecen un con un tope de en compras superiores a $100.000, más un con tope mensual de . Supermercados DIA: dispone de un 20% de reintegro los viernes y sábados (tope de $20.000 mensual ) para compras desde $30.000, sumado a un 10% extra (tope de $5.000 ).

dispone de un los viernes y sábados (tope de ) para compras desde $30.000, sumado a un (tope de ). Ruta Gourmet: brinda un 25% de descuento con tope de $10.000 por compra en cadenas como Atalaya, Antares, Bonafide, KFC, Wendy’s, Kansas, La Pinocha y Persicco.

Financiación en turismo y pasajes nacionales

Para planificar escapadas y vacaciones dentro del país, la entidad activó opciones de pago diferido sin recargo:

Aerolíneas Argentinas: permite pagar en hasta 12 cuotas sin interés exclusivamente para vuelos nacionales.

permite pagar en hasta exclusivamente para vuelos nacionales. Programa Viajá+: financiamiento en 3, 6 y 12 cuotas sin interés para hoteles, agencias de viaje, alquiler de autos, carpas y productos regionales.

financiamiento en para hoteles, agencias de viaje, alquiler de autos, carpas y productos regionales. Despegar: disponibilidad de 3, 6 y 9 cuotas sin interés en paquetes y productos turísticos seleccionados.

Tecnología, bienes durables y compras en Tienda BNA+

El equipamiento para el hogar y dispositivos electrónicos suma importantes planes de cuotas en las principales marcas:

Electro y hogar: 20 cuotas sin interés en On City, Frávega, Naldo y Motorola; 12 cuotas sin interés en Samsung; y 6 cuotas sin interés en Arredo.

en On City, Frávega, Naldo y Motorola; en Samsung; y en Arredo. Tienda BNA+: los usuarios disponen de 12 cuotas sin interés con tarjetas Internacional y Gold, y hasta 18 cuotas sin interés con plásticos Platinum y Black Signature.

los usuarios disponen de con tarjetas Internacional y Gold, y hasta con plásticos Platinum y Black Signature. Vehículos y neumáticos: se ofrecen 24 cuotas fijas para la compra de motos 0km y hasta 12 cuotas sin interés en neumáticos Pirelli.

Beneficios en indumentaria, cultura y aeropuertos

Para compras en librerías, entretenimiento y tiendas de frontera, las promociones vigentes incluyen topes elevados: