Banco nación subió la tasa de sus créditos hipotecarios uva para clientes con haberes

Si estás planeando acceder a tu casa propia a través del financiamiento bancario, tenés que prestar atención a las últimas condiciones oficiales emitidas este martes 11 de agosto de 2026.

El Banco Nación encareció el costo de su línea de créditos hipotecarios UVA para vivienda única, elevando la tasa preferencial para quienes cobran el sueldo en la entidad.

Suba de la Tasa Nominal Anual para clientes con haberes

La entidad pública ajustó las condiciones para acceder a la primera vivienda de ocupación permanente:

Nueva tasa preferencial: la Tasa Nominal Anual (TNA) se incrementó del 6% al 6,7% , marcando una suba de 0,7 puntos porcentuales.

la Tasa Nominal Anual (TNA) se incrementó , marcando una suba de 0,7 puntos porcentuales. Tope de valor de propiedad: este esquema aplica para propiedades que tengan un valor de hasta 210.000 UVAs .

este esquema aplica para propiedades que tengan un valor de . Condición indispensable: el beneficio de la tasa del 6,7% rige únicamente si el solicitante percibe sus haberes en el Banco Nación.

Condiciones y tasas para el resto de los clientes y destinos

Para quienes no cuentan con acreditación de sueldo en la institución o buscan financiar otros proyectos, los valores se mantienen más elevados:

Tasa general: se aplica un interés del 12% anual para el público general que no percibe haberes en la entidad.

se aplica un para el público general que no percibe haberes en la entidad. Otras operaciones: la tasa del 12% también rige para la compra de segunda vivienda, construcción, ampliación, refacción o terminación .

la tasa del 12% también rige para la compra de . Propiedades de mayor valor: la misma tasa aplica a inmuebles que superen las 210.000 UVAs, con un financiamiento máximo de hasta 350.000 UVAs.

Cobertura por variación salarial y comisiones operativas

El esquema de crédito cuenta con cláusulas específicas de protección y costos adicionales de gestión:

Protección salarial: quienes accedan a la tasa preferencial pueden optar por un resguardo donde la cuota se ajusta según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) si este sube menos que la UVA.

quienes accedan a la tasa preferencial pueden optar por un resguardo donde la cuota se ajusta según el si este sube menos que la UVA. Comisión por Dólar MEP: si para concretar la compraventa se requiere acceder a divisas financieras, se cobra una comisión del 0,5% .

si para concretar la compraventa se requiere acceder a divisas financieras, se cobra una . Cancelación anticipada: pagar la deuda antes de tiempo implica una comisión del 4%, salvo excepciones estipuladas por plazo transcurrido.

La relación cuota-ingreso y el repunte del mercado hipotecario

Aunque el financiamiento muestra signos de recuperación en 2026, la capacidad de endeudamiento de las familias sigue siendo el filtro principal: