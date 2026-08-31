Caída del empleo formal: sturzenegger adjudicó la baja al crecimiento del monotributo

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, admitió la baja de trabajadores asalariados registrados y la atribuyó al avance del monotributo y esquemas más flexibles.
La migración del empleo formal al régimen simplificado
La baja de la relación de dependencia en el sector privado fue explicada como un fenómeno de flexibilidad impulsado por la Ley Bases:
Mirá también:
Créditos hipotecarios con fondos de ANSES: las tasas, montos y la cuota inicial confirmada
›
- Efecto de la Ley Bases: según el funcionario, el marco normativo facilitó la transición hacia el monotributo con menores cargas impositivas.
- Tendencia histórica: sostuvo que la migración hacia formatos no asalariados se registra desde 2012 en el mercado local.
- Sueldos comparables: aseguró que los ingresos de los monotributistas no presentan diferencias marcadas respecto de los asalariados formales.
La creación de puestos y la suma de trabajadores informales
Al analizar la evolución general del sistema del trabajo, el Gobierno rechazó que la expansión se limite al sector no registrado:
- Crecimiento total: la economía sumó 500.000 puestos en los últimos tres años.
- Segmentación: el aumento incluyó 190.000 asalariados no registrados y 491.000 trabajadores no asalariados impulsados por el régimen simplificado.
- Informales: remarcó una mejora real del 64% en las remuneraciones del sector informal respecto del promedio de 2023.
El comportamiento de los salarios en el sector formal
Las estadísticas de ingresos de los asalariados en blanco mostraron un desempeño dispar según la fuente de medición oficial:
- Evolución SIPA: registró un incremento del 8% a marzo respecto de los niveles de diciembre de 2023.
- Índice INDEC: mostró una suba del 13% en el mismo período de referencia.
- Diagnóstico oficial: definieron la dinámica de los asalariados registrados como un movimiento lateral de ingresos.
Postura oficial frente al endeudamiento de los hogares
El funcionario descartó cualquier tipo de rescate o intervención estatal ante los compromisos crediticios de las familias:
Mirá también:
Oportunidad para el sector agropecuario: cómo acceder a los créditos en pesos y dólares que lanzó el Banco Nación
›
- Responsabilidad bancaria: afirmó que las entidades financieras deben asumir el riesgo de morosidad por los préstamos otorgados.
- Nivel de bancarización: el crédito al sector privado representa solo el 12% del PBI, con una mora irregular inferior al 1%.
- Nuevos usuarios: destacó que en los últimos dos años casi 4 millones de personas accedieron por primera vez al crédito.