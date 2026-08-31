Caída del empleo formal: sturzenegger adjudicó la baja al crecimiento del monotributo

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, admitió la baja de trabajadores asalariados registrados y la atribuyó al avance del monotributo y esquemas más flexibles.

La migración del empleo formal al régimen simplificado

La baja de la relación de dependencia en el sector privado fue explicada como un fenómeno de flexibilidad impulsado por la Ley Bases:

Efecto de la Ley Bases: según el funcionario, el marco normativo facilitó la transición hacia el monotributo con menores cargas impositivas.

según el funcionario, el marco normativo con menores cargas impositivas. Tendencia histórica: sostuvo que la migración hacia formatos no asalariados se registra desde 2012 en el mercado local.

sostuvo que la migración hacia formatos no asalariados en el mercado local. Sueldos comparables: aseguró que los ingresos de los monotributistas no presentan diferencias marcadas respecto de los asalariados formales.

La creación de puestos y la suma de trabajadores informales

Al analizar la evolución general del sistema del trabajo, el Gobierno rechazó que la expansión se limite al sector no registrado:

Crecimiento total: la economía sumó 500.000 puestos en los últimos tres años .

la economía sumó . Segmentación: el aumento incluyó 190.000 asalariados no registrados y 491.000 trabajadores no asalariados impulsados por el régimen simplificado.

el aumento incluyó y impulsados por el régimen simplificado. Informales: remarcó una mejora real del 64% en las remuneraciones del sector informal respecto del promedio de 2023.

El comportamiento de los salarios en el sector formal

Las estadísticas de ingresos de los asalariados en blanco mostraron un desempeño dispar según la fuente de medición oficial:

Evolución SIPA: registró un incremento del 8% a marzo respecto de los niveles de diciembre de 2023.

registró un respecto de los niveles de diciembre de 2023. Índice INDEC: mostró una suba del 13% en el mismo período de referencia.

mostró una en el mismo período de referencia. Diagnóstico oficial: definieron la dinámica de los asalariados registrados como un movimiento lateral de ingresos.

Postura oficial frente al endeudamiento de los hogares

El funcionario descartó cualquier tipo de rescate o intervención estatal ante los compromisos crediticios de las familias: