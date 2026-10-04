Caída del consumo y contrabando: el duro diagnóstico de los empresarios de idea para lo que resta de 2026

Los principales empresarios de consumo masivo admiten que la recuperación de las ventas se demora y no proyectan una mejora fuerte para lo que resta de 2026.

Ventas 15% abajo de 2023 y el peso central de las promociones

En el marco del Coloquio de IDEA 2026, los ejecutivos confirmaron que los volúmenes de comercialización continúan alrededor de un 15% por debajo de los niveles registrados en 2023.

Para no perder clientes, la industria recurrió masivamente a los descuentos: dos de cada tres productos se venden con alguna promoción activa, reflejando la necesidad de bajar precios para sostener la demanda.

Brecha de ingresos y la cautela del consumidor

El análisis de las compañías muestra un mercado segmentado, donde los sectores de mayores ingresos mantienen sus pautas de compra, mientras que los hogares golpeados por la pérdida del salario real muestran el mayor freno.

Factores como el endeudamiento de las familias, la mora acumulada y la cautela al gastar explican por qué el último trimestre del año no mostrará el clásico rebote de consumo.

Proyección de recuperación lenta y condicionada a los sueldos

Para el sector empresarial, el año 2026 cerrará como un período de transición sin avances inmediatos en la facturación general de bienes de primera necesidad.

Sostienen que el consumo no repuntará hasta que los salarios le ganen de forma sostenida a la inflación y se ordene la capacidad de pago de los deudores.

Alerta por el contrabando: pérdidas de empleos y menor recaudación

A la caída de la demanda formal se le suma el crecimiento del comercio ilícito, que impacta a más de 15 rubros, incluyendo indumentaria, celulares, electrodomésticos y perfumería.

Según relevamientos de MAP, la competencia desleal provocó la pérdida de casi 12.000 puestos de trabajo formales y un impacto fiscal que roza los US$ 3.000 millones sin recaudar.