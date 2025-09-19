BYD desembarca oficialmente en Argentina: modelos, precios, tecnología y reservas

La automotriz china BYD, uno de los referentes mundiales en movilidad electrificada, confirmó su lanzamiento oficial en Argentina para el 8 de octubre de 2025. Este desembarco se diferencia de otros intentos de marcas chinas: BYD operará con filial directa, en lugar de depender de importadores locales, marcando un compromiso serio con el mercado argentino.

Modelos que llegan al país

En la primera etapa, BYD ofrecerá tres modelos pensados para distintos segmentos:

BYD Dolphin Mini (eléctrico) : compacto y urbano, ideal para quienes buscan movilidad eficiente en la ciudad. Se destaca por su autonomía y su diseño moderno y aerodinámico.

: compacto y urbano, ideal para quienes buscan movilidad eficiente en la ciudad. Se destaca por su autonomía y su diseño moderno y aerodinámico. BYD Yuan Pro (eléctrico) : SUV compacto con buena capacidad para viajes cortos y largos, combinación de tecnología y confort, con sistemas de asistencia al conductor y conectividad avanzada.

: SUV compacto con buena capacidad para viajes cortos y largos, combinación de tecnología y confort, con sistemas de asistencia al conductor y conectividad avanzada. BYD Song Pro DM-i (híbrido enchufable): orientado a quienes buscan un vehículo con mayor autonomía y flexibilidad, combinando motor eléctrico y naftero, pensado para familias o quienes realizan recorridos mixtos.

Todos los modelos ya se encuentran en preventa, con un depósito de US$ 500 que garantiza prioridad al momento de la entrega. En Autotian aclararon que la reserva asegura un lugar en la lista de espera.

Precios estimativos

Aunque los precios finales se confirmarán junto al lanzamiento, los concesionarios oficiales ya manejan estimaciones:

Dolphin Mini : US$ 21.000 a 25.000

: US$ 21.000 a 25.000 Yuan Pro : US$ 32.000 a 35.000

: US$ 32.000 a 35.000 Song Pro DM-i: US$ 35.000 a 38.000, con lanzamiento previsto un mes después de la llegada de los otros modelos

Estos valores reflejan una estrategia competitiva, posicionándose como alternativas más accesibles frente a vehículos eléctricos y híbridos importados de otras marcas tradicionales.

Experiencia de usuario y concesionarios

BYD contará con 14 concesionarios oficiales en Argentina, distribuidos estratégicamente para cubrir las principales ciudades y facilitar el acceso a sus modelos. Para acercar la experiencia al público, la marca organizó test-drives en el estacionamiento del shopping Unicenter, en San Isidro, permitiendo que los interesados puedan conducir los vehículos y conocer de primera mano su funcionamiento, autonomía y confort.

Tecnología y sustentabilidad

Los vehículos de BYD destacan por:

Alta eficiencia energética , con baterías de última generación.

, con baterías de última generación. Cero emisiones en los modelos 100% eléctricos.

en los modelos 100% eléctricos. Sistemas de asistencia avanzada , incluyendo frenado automático de emergencia, mantenimiento de carril y monitoreo de punto ciego.

, incluyendo frenado automático de emergencia, mantenimiento de carril y monitoreo de punto ciego. Conectividad y multimedia, con pantallas táctiles y compatibilidad con apps de navegación y control remoto.

La llegada de BYD a Argentina se enmarca en una tendencia creciente hacia la electrificación del parque automotor, ofreciendo alternativas más económicas, eficientes y sostenibles para usuarios urbanos y familiares.

Qué esperar

El desembarco de BYD en Argentina no solo amplía la oferta de vehículos eléctricos e híbridos, sino que también plantea un cambio en la dinámica del mercado, incentivando a otras marcas a acelerar la electrificación y ofreciendo a los consumidores más opciones para acceder a movilidad sustentable sin sacrificar diseño, confort ni tecnología.