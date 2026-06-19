Bomberos voluntarios se suman a la búsqueda de los pescadores desaparecidos en el río de la plata

La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en aguas del Río de la Plata continúa creciendo en magnitud y complejidad, mientras las autoridades amplían el radio de rastrillaje a lo largo de gran parte de la costa bonaerense. En las últimas horas, el operativo fue extendido hasta la zona de Mar del Plata, en un esfuerzo sin precedentes que involucra a múltiples organismos de emergencia y seguridad.

Los hombres habían partido durante el fin de semana desde la zona de Hudson a bordo de una embarcación de pesca deportiva y desde entonces no se registraron nuevas comunicaciones. La situación motivó la inmediata intervención de la Prefectura Naval Argentina, que encabeza las tareas de búsqueda con apoyo de medios terrestres, embarcaciones y recursos aéreos.

Durante las últimas horas se produjo un importante refuerzo del operativo con la incorporación de cuarteles de Bomberos Voluntarios pertenecientes a la Regional Operativa N.º 4 de la Federación Bonaerense. Entre ellos se encuentran efectivos de Chascomús, Ranchos, Lezama, Castelli, San Clemente del Tuyú y Santa Teresita, quienes aportan personal especializado, vehículos de apoyo y equipamiento para los rastrillajes costeros. La convocatoria busca ampliar la cobertura territorial y reforzar la búsqueda en sectores de difícil acceso.

Según informaron distintos organismos que participan de las tareas, el operativo se desarrolla tanto sobre el agua como en las costas bonaerenses, con patrullajes que abarcan desde el área metropolitana hasta localidades del Partido de La Costa y sectores más australes. La hipótesis de trabajo contempla la posibilidad de que las corrientes y las condiciones meteorológicas hayan desplazado elementos vinculados a la embarcación a grandes distancias.

La angustia de familiares y allegados crece con el paso de los días, aunque mantienen la esperanza de que el amplio despliegue permita obtener alguna pista que ayude a esclarecer qué ocurrió con los pescadores desaparecidos.

En medio de la incertidumbre, durante las últimas horas también tomó repercusión una versión difundida en redes sociales vinculada a una vidente que aseguró haber tenido una visión sobre el caso. Según trascendió, la mujer afirmó haber visto a los pescadores en la zona de Carmen de Patagones. Sin embargo, esta información no forma parte de ninguna hipótesis oficial de investigación ni ha sido confirmada por las autoridades que coordinan el operativo, por lo que es considerada únicamente una manifestación de carácter personal sin sustento verificable.

Mientras tanto, Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, fuerzas de seguridad y bomberos voluntarios continúan trabajando de manera coordinada en uno de los operativos de búsqueda más importantes de los últimos años en aguas del Río de la Plata, con la esperanza de hallar indicios que permitan dar con el paradero de los cinco hombres desaparecidos.