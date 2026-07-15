Reintegros del 100%: el beneficio exclusivo que lanzó Banco Provincia para aliviar el bolsillo

Banco Provincia habilitó un reintegro del 100% en compras seleccionadas a través de su billetera digital Cuenta DNI. Es un alivio directo para el gasto diario.

Este beneficio está diseñado para incentivar el uso de la aplicación y brindar un ahorro concreto en productos de primera necesidad. Aquí te contamos todos los detalles para que no dejes pasar la oportunidad.

El beneficio: tope y alcance del reintegro

La promoción ofrece un ahorro del 100% en las compras, con un tope mensual de $30.000 por persona. Es importante notar que este beneficio aplica exclusivamente a un segmento específico de usuarios de la aplicación.

El reintegro se acredita directamente en la cuenta dentro de los días hábiles posteriores a la operación. Es una herramienta clave para maximizar el poder adquisitivo en el contexto actual de precios.

¿A quiénes está dirigida la promo?

Esta iniciativa está focalizada en personas mayores de 60 años que sean usuarias de la billetera digital. La medida busca fomentar la inclusión financiera y digital de este sector, ofreciéndoles un premio por realizar sus compras cotidianas con la app.

Para acceder al descuento, el usuario debe realizar la compra en comercios adheridos que operen bajo el sistema de cobro de Banco Provincia.

Vigencia y cómo aprovecharla

La promoción está disponible durante todo el mes y es acumulable con otros beneficios que la entidad bancaria ofrece habitualmente. Los comercios participantes incluyen mayoritariamente rubros de alimentos, limpieza y farmacias.

Te recomendamos verificar en la sección de “Beneficios” dentro de la app si el comercio donde realizás tus compras habituales está incluido en esta acción promocional vigente.

Pasos para asegurar el descuento

Para no perderte el reintegro, recordá siempre escanear el código QR del comercio desde la aplicación Cuenta DNI al momento de pagar. Asegurate de confirmar que la operación se realice a través del sistema de la billetera.