¿cómo ahorrar en vacaciones de invierno? Los beneficios que lanzó el banco provincia para los usuarios

Si estabas planeando disfrutar de estas vacaciones de invierno, ya podés aprovechar las nuevas promociones vigentes lanzadas por el Banco Provincia para aliviar tus gastos. Estos beneficios están disponibles exclusivamente para usuarios de la billetera digital Cuenta DNI.

La propuesta se extiende durante todo el receso invernal, ofreciendo herramientas concretas para disfrutar de salidas gastronómicas, turismo y espectáculos a precios reducidos.

Fechas y beneficios clave

Los descuentos están activos desde el 13 de julio hasta el 27 de julio de 2026. Es fundamental conocer los topes de reintegro para maximizar el ahorro semanal:

Gastronomía: Podés obtener un ahorro del 40% con un tope de reintegro de $15.000 por persona, cada semana.

Podés obtener un ahorro del con un tope de reintegro de por persona, cada semana. Comercios de cercanía: El descuento es del 30% , con un tope de reintegro semanal de $8.000 por persona.

El descuento es del , con un tope de reintegro semanal de por persona. Turismo y espectáculos: Se ofrece un beneficio del 30% en cines, teatros y establecimientos turísticos, con un tope de $10.000 por transacción.

Promociones en turismo, movilidad y espectáculos

Para quienes buscan realizar escapadas o disfrutar del entretenimiento cultural, existen beneficios adicionales:

Alojamiento y transporte: Se ofrecen cuotas sin interés (de 4 a 6 cuotas) en hoteles, alojamientos y pasajes de ómnibus de larga distancia.

Se ofrecen cuotas sin interés (de 4 a 6 cuotas) en hoteles, alojamientos y pasajes de ómnibus de larga distancia. Movilidad: Por primera vez, el banco incluyó promociones en movilidad, además de un 10% de descuento en alquiler de autos.

Por primera vez, el banco incluyó promociones en movilidad, además de un en alquiler de autos. Recitales y Cultura: Existen opciones de financiación en hasta 6 cuotas sin interés para diversos recitales y eventos culturales programados para la temporada.

Condiciones para recibir el reintegro

Para asegurar que el beneficio se aplique correctamente en tu cuenta, tené en cuenta los siguientes puntos:

Acreditación: El dinero se devuelve de forma automática en tu cuenta dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra realizada.

El dinero se devuelve de forma automática en tu cuenta dentro de los posteriores a la compra realizada. Comercios habilitados: Es indispensable que el local esté debidamente adherido al programa de beneficios de Cuenta DNI para que el sistema procese el descuento.

Consejos para el usuario

Antes de realizar tus pagos, verificá siempre que el establecimiento participe de la promoción para evitar confusiones. Recordá que el uso de la app es la única vía para acceder a estos reintegros semanales durante el periodo de vacaciones.