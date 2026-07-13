Cuenta dni: guía completa de descuentos y topes de reintegro para esta semana

Lograr que el presupuesto rinda mejor en las compras cotidianas y las salidas es posible gracias a los beneficios exclusivos que el Banco Provincia activa en su billetera digital. Esta herramienta financiera se consolidó como el respaldo principal para los usuarios, permitiendo ahorrar dinero real en cada operación realizada mediante el celular.

A continuación, te detallamos cómo maximizar tus reintegros para aprovechar al máximo estos descuentos.

Gastronomía y comercios de cercanía

La alimentación y las compras diarias son el sector donde más se siente el impacto positivo de los beneficios vigentes. Los mismos están diseñados para acompañar tus gastos de rutina:

Comercios de barrio: Se aplica un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro semanal de $6.000 .

Se aplica un de lunes a viernes, con un tope de reintegro semanal de . Gastronomía: Los usuarios acceden a un 25% de ahorro todos los días en locales adheridos, con un tope semanal actualizado de $10.000.

Espectáculos, cultura y clubes

Quienes planean actividades recreativas o deportivas tienen un respaldo importante dentro de la aplicación. Esta categoría permite disfrutar más gastando menos:

Eventos y clubes: Se ofrece un 40% de descuento todos los días en comercios adheridos que forman parte de este rubro.

Se ofrece un todos los días en comercios adheridos que forman parte de este rubro. Tope semanal: El beneficio cuenta con un límite de $6.000 por semana, ideal para aprovechar en familia o con amigos.

Opciones para escapadas y turismo

Para aquellos que buscan realizar compras vinculadas al esparcimiento o a la organización de viajes cortos, existen alternativas financieras destacadas:

Financiación: Se mantienen facilidades de 4 a 6 cuotas sin interés en hoteles, alojamientos y pasajes de ómnibus de larga distancia.

Se mantienen facilidades de en hoteles, alojamientos y pasajes de ómnibus de larga distancia. Movilidad: Se incluye un 10% de descuento en servicios de alquiler de autos, una herramienta diseñada para dinamizar el turismo y los desplazamientos locales.

Pasos para asegurar el reintegro

Para que el descuento se aplique correctamente al momento de pagar, es indispensable seguir estas recomendaciones técnicas: