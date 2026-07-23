Créditos hipotecarios uva: cuántos ingresos y ahorros en pesos se necesitan para comprar una vivienda de usd 100. 000

Si estás pensando en comprar tu casa propia a través de un préstamo bancario, la gran duda es saber cuánto tenés que ganar por mes para que la entidad te apruebe el trámite.

Conocé los números exactos de cuotas e ingresos requeridos según las simulaciones del Banco Nación para financiar hasta USD 75.000, considerando un dólar oficial de $1.505.

El ahorro inicial obligatorio que hay que reunir antes de pedir el préstamo

Para acceder a la financiación de una vivienda valuada en USD 100.000, el banco cubre como máximo el 75% del valor total de la propiedad.

Esto implica que el comprador debe contar obligatoriamente con el 25% de ahorro previo, lo que equivale a la suma de $37.625.000 antes de iniciar la solicitud del crédito.

Requisitos e ingresos si cobrás el sueldo en el Banco Nación

Para los clientes que acreditan sus haberes en la entidad, las condiciones contemplan una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6% con costos financieros más bajos:

Plazo a 20 años: La cuota inicial se ubica en $972.578 . El grupo familiar necesita ingresos netos por $3.890.313 , mientras que el titular debe acreditar al menos $1.945.157 .

La cuota inicial se ubica en . El grupo familiar necesita ingresos netos por , mientras que el titular debe acreditar al menos . Plazo a 30 años: La cuota desciende a $860.051. Se exige un ingreso familiar de $3.440.202 y un piso propio para el titular de $1.720.101.

Cuánto cuesta la cuota si no acreditás haberes en la entidad

Para quienes no perciben su sueldo en el banco, la TNA se eleva al 12%, encareciendo las cuotas mensuales y elevando los sueldos mínimos exigidos:

Plazo a 20 años: La cuota trepa a $1.242.851 . El ingreso neto familiar requerido es de $4.971.404 (con un mínimo de $2.485.702 para el titular).

La cuota trepa a . El ingreso neto familiar requerido es de (con un mínimo de para el titular). Plazo a 30 años: El pago mensual es de $1.161.046, exigiendo ingresos familiares de $4.644.186 y $2.322.093 para el titular.

La regla del 25% y cómo sumar ingresos con un codeudor

Para garantizar la capacidad de pago del préstamo ajustado por UVA, la entidad impone una regla estricta: la cuota no puede superar el 25% de los ingresos netos del grupo familiar.

El sistema permite sumar ingresos con codeudores para alcanzar el umbral requerido, siempre y cuando el titular aporte como mínimo el 50% de la suma total exigida.