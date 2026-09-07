Provincia aplicará un 2% sobre premios de apuestas online: qué juegos alcanza y cuáles quedan afuera

La Provincia de Buenos Aires comenzará a aplicar un aporte del 2% sobre determinados premios obtenidos en plataformas de apuestas online habilitadas. El anuncio se realizó este lunes y abre varias preguntas entre los usuarios sobre qué operaciones estarán alcanzadas.

La primera aclaración resulta central: no se trata de una retención general sobre cualquier apuesta online. La implementación anunciada por el Gobierno bonaerense se concentra sobre una modalidad específica de juegos digitales.

El mecanismo estaba previsto en la legislación provincial desde hace años, pero ahora comenzará a aplicarse y generará nuevos recursos destinados a políticas sociales y de prevención de la ludopatía.

Qué premios tendrán el aporte del 2%

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, informó que la alícuota se aplicará sobre los premios correspondientes a juegos de resolución inmediata, conocidos habitualmente como slots o tragamonedas digitales.

Son juegos en los que se realizan apuestas sucesivas y el resultado se conoce prácticamente en forma instantánea. El cobro alcanzará a los premios pagados dentro de las siete plataformas de juego online autorizadas para operar en territorio bonaerense.

Por lo tanto, el anuncio oficial no debe interpretarse como un impuesto del 2% sobre todas las apuestas deportivas. La comunicación provincial delimitó expresamente la medida a los juegos de resolución inmediata.

La medida alcanza a juegos de resolución inmediata ofrecidos por plataformas habilitadas en Provincia.

Cuánto se descontaría de un premio

Al tratarse de una alícuota del 2%, el cálculo permite dimensionar rápidamente el impacto sobre diferentes premios.

Premio 2% de aporte Monto luego del aporte $100.000 $2.000 $98.000 $250.000 $5.000 $245.000 $500.000 $10.000 $490.000 $1.000.000 $20.000 $980.000

Estos ejemplos son solamente matemáticos para explicar la alícuota. La aplicación concreta dependerá de las operaciones alcanzadas por la normativa y de su implementación en las plataformas autorizadas.

De dónde surge el nuevo cobro

El Gobierno provincial explicó que el aporte ya estaba contemplado en la Ley 15.079, norma que estableció el marco para el juego online regulado en la Provincia de Buenos Aires.

La novedad es su aplicación efectiva sobre los premios generados en los juegos de slots digitales.

Para entender el sistema legal también puede consultarse la guía sobre cómo funciona la regulación del juego online en Provincia de Buenos Aires.

A dónde irá el dinero recaudado

Los recursos ingresarán al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS). Según la explicación oficial, serán utilizados para financiar programas vinculados con salud, educación y desarrollo social.

También habrá una parte destinada a reforzar políticas de prevención y asistencia frente a la ludopatía, un problema que ganó especial atención por el crecimiento de las apuestas digitales entre adolescentes.

El Gobierno provincial informó que ya realizó más de 800 denuncias contra sitios de apuestas ilegales y que desarrolló una encuesta sobre bienestar digital entre más de 90.000 estudiantes secundarios.

En ese mismo sentido, la Provincia viene impulsando acciones para prevenir las apuestas online entre estudiantes bonaerenses.

Cuánto espera recaudar Provincia

Estimaciones difundidas tras el anuncio sitúan el potencial de recaudación adicional entre $35.000 millones y $40.000 millones mensuales.

El volumen está directamente relacionado con la cantidad de apuestas sucesivas y premios que generan los juegos de resolución inmediata dentro del mercado online regulado.

La información oficial sobre la implementación fue publicada este lunes por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La diferencia a tener presente desde ahora es, entonces, sencilla: la alícuota anunciada se concentra en los premios de los slots digitales y no fue presentada como un gravamen indiscriminado sobre todas las apuestas online.