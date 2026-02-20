Bastián fue operado nuevamente tras el accidente en Pinamar y citaron a su madre a declarar

A un mes del grave accidente ocurrido en la ciudad de Pinamar, Bastian Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido, fue sometido a una nueva intervención quirúrgica en el Hospital Italiano de San Justo, donde permanece internado desde la semana pasada.

El menor fue trasladado recientemente desde el Hospital Interzonal Materno Infantil Don Victorio Tetamanti, de Mar del Plata. Con esta última operación, ya suma nueve intervenciones desde el momento del siniestro.

A través de redes sociales, su madre solicitó que continúen las cadenas de oración por la pronta recuperación del niño, al tiempo que remarcó que su estado sigue siendo delicado.

En el plano judicial, el abogado Fernando Burlando confirmó que el fiscal Sergio García citó a declarar a Macarena Collantes, madre del niño, y a Facundo Corro, padre de las dos niñas de 8 y 9 años que también viajaban en el UTV al momento del hecho.

Según se informó, Corro deberá prestar testimonio de manera virtual el próximo 26 de febrero, mientras que Collantes fue convocada para el 3 de marzo.

En la causa se encuentran imputados Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del menor, todos acusados por el delito de lesiones culposas agravadas.

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero en la zona de médanos de La Frontera, cuando el UTV en el que se desplazaba la familia colisionó contra una camioneta.

Tras el impacto, el niño fue atendido inicialmente en el hospital municipal de Pinamar, donde fue intervenido en dos oportunidades. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado en helicóptero sanitario a Mar del Plata, donde se le practicaron cinco cirugías adicionales en un centro pediátrico de alta complejidad.

Una vez estabilizado, fue trasladado a un centro privado del conurbano bonaerense para continuar con su tratamiento especializado.

El rol clave del sistema de salud pública

El caso también pone en relieve la respuesta del sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires. Desde la atención inicial en Pinamar hasta su paso por Mar del Plata, el niño fue asistido en hospitales públicos que actuaron con rapidez, profesionalismo y capacidad técnica frente a una situación crítica.

Asimismo, los traslados aéreos sanitarios —tanto desde Pinamar hacia Mar del Plata como luego hacia el área metropolitana— fueron realizados por el sistema de emergencias del Ministerio de Salud bonaerense, garantizando la continuidad asistencial en cada etapa.

La articulación entre hospitales, equipos médicos y servicios de traslado permitió sostener un abordaje integral que resultó fundamental para la evolución del paciente, evidenciando que la salud pública provincial cuenta con recursos humanos y tecnológicos capaces de responder a situaciones de alta complejidad, al nivel de los principales centros privados.