Cuenta DNI devuelve hasta $18.000 por comprar garrafas en septiembre: cómo aprovechar el beneficio

Cuenta DNI tiene durante septiembre de 2026 uno de sus descuentos más altos en un rubro sensible para miles de hogares bonaerenses: la compra o recarga de garrafas de gas. Banco Provincia confirmó un reintegro del 40% todos los días del mes, con un tope de $18.000 por persona.

A diferencia de otras promociones de la billetera, no hace falta esperar un día puntual de la semana. Sin embargo, hay condiciones de pago y un límite mensual que conviene conocer antes de hacer la compra.

Cuánto devuelve Cuenta DNI por comprar garrafas en septiembre

La promoción oficial establece una bonificación del 40% sobre las compras elegibles realizadas en comercios adheridos.

Compra acumulada Reintegro $10.000 $4.000 $20.000 $8.000 $30.000 $12.000 $45.000 $18.000 Más de $45.000 Hasta $18.000

Con compras acumuladas por $45.000 se alcanza el máximo del beneficio. A partir de ahí, seguir comprando dentro del mismo mes no aumenta el reintegro porque ya se consumió el tope de $18.000.

El descuento funciona todos los días de septiembre

Este es uno de los puntos fuertes de la promoción: está vigente todos los días del mes de septiembre de 2026, exclusivamente para consumo familiar y en proveedores adheridos.

El tope es mensual y unificado por persona. Eso significa que no hay $18.000 disponibles en cada comercio: todas las compras elegibles realizadas durante septiembre se van sumando hasta alcanzar ese máximo.

La lista de proveedores y las condiciones completas pueden consultarse en la promoción oficial de garrafas de Banco Provincia.

Cómo hay que pagar para recibir el reintegro

Banco Provincia especifica que la compra debe concretarse con Cuenta DNI mediante alguna de las modalidades habilitadas para débito en cuenta:

Pagar QR con débito en cuenta.

con débito en cuenta. Link de Pago.

Clave DNI en terminales Posnet.

en terminales Posnet. Cuenta DNI Comercios.

En cambio, la promoción no alcanza a compras realizadas mediante tarjetas de crédito Visa o Mastercard, Visa Débito ni transferencias efectuadas desde la aplicación.

Este tipo de diferencias entre una promoción y otra es uno de los puntos que conviene revisar antes de pagar. En esta guía podés ver los errores más comunes que pueden hacerte perder un descuento de Cuenta DNI.

Cuándo aparece la devolución

Según las condiciones publicadas por el Banco, el reintegro se refleja en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra.

Por eso, que el dinero no aparezca inmediatamente después de pagar no significa que se haya perdido el beneficio. Conviene guardar el comprobante y controlar los movimientos durante los días siguientes.

Qué otras promociones tiene Cuenta DNI en septiembre

Las garrafas forman parte de una grilla mucho más amplia que incluye comercios de cercanía, supermercados, gastronomía, ferias y mercados bonaerenses, universidades y beneficios especiales.

El detalle completo está disponible en la guía con todos los descuentos de Cuenta DNI de septiembre, sus días y topes.

En el caso de las garrafas, la ventaja es especialmente simple de planificar: el beneficio funciona durante todo el mes. La clave está en comprar en un proveedor adherido, elegir una modalidad de pago válida y recordar que el máximo que puede volver a la cuenta es de $18.000 por persona durante septiembre.