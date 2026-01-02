¿Te falta plata en tu cuenta del Banco Provincia? La falla masiva que afecta a miles de usuarios hoy

Si al revisar tu cuenta del Banco Provincia o abrir la aplicación Cuenta DNI notaste que te falta dinero o encontraste un movimiento extraño, no estás solo. Desde las últimas horas de diciembre y este comienzo de enero de 2026, miles de usuarios bonaerenses han reportado débitos erróneos que encendieron las alarmas.

El error, que impactó en cuentas sueldo y cajas de ahorro que deberían estar bonificadas, generó descuentos automáticos bajo conceptos de mantenimiento que no corresponden. A continuación, te explicamos qué hacer si fuiste afectado y cuál es la respuesta oficial de la entidad.

El error: “Comisión Mantenimiento Paquete”

El problema técnico se originó en los sistemas centrales del banco durante el cierre del año. Los clientes afectados detectaron descuentos bajo el concepto “Comisión Mantenimiento Paquete” o similares, con montos que oscilan entre los $60.000 y los $80.000 pesos.

Lo grave de la falla es que afectó masivamente a usuarios que tienen estos costos bonificados (por cobrar haberes en el banco, ser jubilados o tener paquetes preacordados), por lo que el débito nunca debió haberse realizado.

¿Qué dijo el Banco Provincia?

Aunque la entidad no emitió un comunicado masivo en todos sus canales principales al instante, fuentes oficiales confirmaron a diversos medios que se trató de una falla en el sistema de carga de comisiones. El banco reconoció el error y aseguró que el proceso de devolución del dinero ya está en marcha.

Lo importante:

El reintegro se realiza de forma automática .

. No es necesario, en una primera instancia, ir a la sucursal física.

La mayoría de los usuarios comenzó a ver la devolución reflejada en sus movimientos bajo el concepto de “Reverso” o “Anulación” en las últimas 24 a 48 horas.

Qué hacer si todavía no te devolvieron la plata

Si revisaste tu Home Banking o tu Cuenta DNI hoy, viernes 2 de enero, y todavía ves el descuento sin su correspondiente reintegro, te recomendamos seguir estos pasos:

Esperá 24 horas hábiles: Los procesos bancarios de devolución masiva pueden demorar unas horas en impactar en todas las cuentas afectadas. Chequeá los movimientos: A veces el saldo se actualiza pero la notificación no llega; entrá al detalle de “Últimos movimientos”. Contactá al soporte digital: Si el problema persiste, comunicate a través de los canales oficiales.

Canales de atención oficiales

Para reclamos puntuales o si sospechás que tu descuento no obedece a este error masivo sino a otra causa, utilizá estas vías de contacto directo:

Teléfono: 0810-22-22776 (Centro de Contacto)

0810-22-22776 (Centro de Contacto) Redes Sociales (Verificadas): Buscá las cuentas con tilde azul en Facebook (@bancoprovincia) y X/Twitter para enviar un mensaje privado.

Buscá las cuentas con tilde azul en Facebook (@bancoprovincia) y X/Twitter para enviar un mensaje privado. WhatsApp Oficial: Verificá el número en la web oficial del banco (bancoprovincia.com.ar).

Este artículo se actualiza constantemente con la información más reciente sobre el estado de los servicios del Banco Provincia. Última actualización: 2 de enero de 2026.