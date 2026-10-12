Banco provincia baja las tasas para refinanciar deudas: las cuotas pueden caer hasta un 20%

El Banco Provincia lanzó un nuevo esquema que baja las tasas de interés de su programa de refinanciación, permitiendo unificar saldos y achicar hasta un 20% el pago mensual.

Reducción de tasas para mora temprana (hasta 90 días de atraso)

Para quienes tienen atrasos recientes de hasta 90 días, las tasas varían según el nivel de ingresos y el tipo de cliente:

Ingresos de hasta 4 SMVM, excombatientes y casas particulares: TNA del 30% (baja de 9 puntos) con un descuento estimado del 20% en la cuota .

TNA del (baja de 9 puntos) con un descuento estimado del . Jubilados y personas que cobran haberes en el banco: TNA del 50% con una reducción estimada del 18% en la cuota .

TNA del con una reducción estimada del . Clientes generales: TNA del 60% con una rebaja del 16% en la cuota .

TNA del con una rebaja del . Tarjetas de crédito: Consolidación de deudas de tarjetas en hasta 60 meses con una TNA del 35% y reducción del 10% en la cuota.

Esquema especial para mora avanzada (más de 90 días de atraso)

Para aquellos clientes que registran una morosidad superior a tres meses, la entidad fijó las tasas más bajas del sistema:

Personas sobreendeudadas o ingresos de hasta 4 SMVM: TNA del 25% (la más baja del esquema) y una baja estimada del 12% en la cuota .

TNA del (la más baja del esquema) y una baja estimada del . Jubilados y empleados con cobro de haberes en el banco: TNA del 30% con una disminución estimada del 5% mensual .

TNA del con una disminución estimada del . Cobertura del plan: Permite refinanciar hasta el 100% de la deuda vigente, incluyendo capital, intereses y gastos.

Cómo funciona la unificación de deudas y qué compromisos abarca

El programa fue diseñado para reemplazar múltiples compromisos por un único pago mensual extensible en el tiempo:

Deudas incluidas: Permite consolidar saldos de tarjetas de crédito y préstamos personales .

Permite consolidar saldos de . Trámite de gestión: Se realiza de forma presencial en sucursales o mediante la plataforma de home banking .

Se realiza de forma presencial en sucursales o mediante la plataforma de . Requisito principal: Dirigido exclusivamente a personas humanas que mantengan deudas en mora con la entidad.

Más de 125.000 operaciones realizadas en un contexto de mayor morosidad

El Banco Provincia se ubicó como la segunda entidad del país con mayor participación en refinanciaciones: