Banco Nación y MODO lanzan descuento y cuotas sin interés en indumentaria: ¿Cómo aprovecharlo?

El Banco de la Nación Argentina (BNA) ha renovado su alianza con la billetera virtual MODO para ofrecer una de las promociones más atractivas de febrero de 2026. En un contexto donde las familias argentinas buscan aliviar el impacto de la inflación y renovar el placard o prepararse para la “Vuelta al Cole”, esta iniciativa se posiciona como una herramienta clave de ahorro.

La promoción permite acceder a un 25% de descuento y la posibilidad de financiar las compras en hasta 6 cuotas sin interés, un beneficio que se aplica a una amplia red de comercios de indumentaria en todo el país.

Detalles clave de la promoción en indumentaria

Para maximizar el beneficio, es fundamental conocer las condiciones técnicas y los topes de reintegro establecidos para este mes:

Porcentaje de ahorro: 25% de descuento sobre el total de la compra.

25% de descuento sobre el total de la compra. Financiación: Hasta 6 cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito de la entidad.

Hasta 6 cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito de la entidad. Tope de reintegro: Se ha fijado un límite de devolución de $20.000 por compra. Esto significa que para aprovechar el descuento máximo, la compra ideal debería rondar los $80.000.

Se ha fijado un límite de devolución de $20.000 por compra. Esto significa que para aprovechar el descuento máximo, la compra ideal debería rondar los $80.000. Beneficio para “Clientes Sueldo”: Aquellos usuarios que perciban sus haberes a través del Banco Nación cuentan con un incentivo extra: un 5% de descuento adicional que se suma a la promoción general y, en muchos casos, no tiene tope de devolución.

Vigencia y días de aprovechamiento

La campaña está activa durante gran parte de febrero, con especial énfasis en las semanas previas al inicio del ciclo lectivo. Según el cronograma oficial, los días de mayor impacto son los miércoles, jueves y viernes. Particularmente, se espera una fuerte adhesión entre el 18 y el 20 de febrero, permitiendo a los usuarios combinar estos ahorros con las compras de uniformes y ropa deportiva.

Paso a paso: Cómo pagar con MODO BNA+ para obtener el reintegro

El beneficio no es automático con el uso del plástico físico, sino que requiere el uso de la tecnología QR. Aquí los pasos para no perder el descuento:

Contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por el Banco Nación.

o emitida por el Banco Nación. Tener descargada la aplicación BNA+ o la app de MODO y tener vinculadas las tarjetas de la entidad.

o la app de y tener vinculadas las tarjetas de la entidad. Al momento de pagar en el comercio adherido, solicitar el pago con QR .

. Escanear el código desde la aplicación y seleccionar la tarjeta de crédito del BNA como medio de pago.

El reintegro se acreditará de forma directa en la cuenta vinculada a MODO o se verá reflejado en el próximo resumen de cuenta, dependiendo de la configuración del sistema al momento de la transacción.

Marcas y locales adheridos

La promoción abarca una red extensa que incluye desde grandes cadenas deportivas hasta locales de indumentaria urbana y uniformes escolares. Entre las marcas que suelen participar de este ecosistema de beneficios se encuentran Adidas, Dexter, Stock Center, Grimoldi, Hush Puppies y locales regionales en ciudades como La Plata (donde la promoción ha cobrado gran relevancia a través de los comercios del centro y centros comerciales), San Luis y Mendoza.