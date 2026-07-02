¿banco nación o banco provincia? El truco definitivo para saber cuál de las dos nuevas líneas te conviene para consolidar tus pagos

Llegar a fin de mes se volvió un desafío gigante y acumular saldos pendientes en la tarjeta de crédito o préstamos es una realidad que asfixia a miles de familias.

Si estás atrapado en esa bola de nieve, las dos entidades bancarias más importantes del país acaban de activar un salvavidas clave para unificar lo que debés y pagarlo en cuotas accesibles.

El megaplan del Banco Provincia para ponerse al día

La entidad bonaerense relanzó con todo su programa “Ponete al día”, diseñado especialmente para aliviar los bolsillos de sus clientes rezagados.

Esta medida de alivio financiero rige de manera exclusiva para todas las personas que mantenían deudas en situación de mora al 31 de mayo de 2026.

El gran atractivo de esta línea es que permite unificar saldos de tarjetas de crédito y préstamos personales en un plan de refinanciación de hasta 72 cuotas mensuales.

Además, la propuesta incluye una fuerte reducción en las tasas de interés y la quita de los intereses punitorios acumulados según cada perfil crediticio.

Quienes cobren sus sueldos, jubilaciones o pensiones en el banco, o tengan ingresos menores a cuatro salarios mínimos, accederán a los mayores beneficios.

Banco Nación: plazos extremos de hasta 120 cuotas

Por su parte, el Banco Nación (BNA) redobló la apuesta con una alternativa de financiamiento ultra larga que entró en plena vigencia el 29 de junio de 2026.

Esta opción permite reestructurar deudas de consumo, tanto las contraídas en pesos tradicionales como aquellas indexadas bajo la modalidad UVA.

El plazo máximo que ofrece el Nación es inédito, permitiendo estirar los pagos en hasta 120 meses bajo el tradicional sistema de amortización francés.

Está pensado para los usuarios que hoy se encuentran en las categorías más complejas de la Central de Deudores: riesgo medio, alto e irrecuperable.

Requisitos estrictos para acceder al beneficio del Nación

Para calificar al plan del Banco Nación, la entidad fijó topes muy claros con el fin de asegurar que el beneficio llegue a quienes más lo necesitan.

Los solicitantes deben registrar deudas bancarias con un atraso de entre 60 y 180 días (lo que equivale a las categorías 1 a 3 del Banco Central).

El grupo familiar del solicitante no podrá registrar ingresos equivalentes a 10 o más salarios mínimos, una cifra que actualmente se ubica en los $3,6 millones.

Tampoco podrán tener más de una propiedad a su nombre ni haber realizado compras de dólares durante todo el período en que la deuda estuvo en mora.

Topes de cuotas y cuál elegir según tu bolsillo

Un dato fundamental para la tranquilidad del hogar es que el valor de la cuota mensual del Banco Nación tendrá un tope del 30% de los ingresos familiares.

La gran diferencia a evaluar radica en el tiempo y el perfil: el Provincia es ideal para deudas recientes previas a junio, con mejores tasas para sueldos propios.

En cambio, el Nación es la opción obligada si la deuda es más pesada o antigua, ya que otorga hasta 10 años de plazo para diluir el impacto mensual.