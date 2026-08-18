¿Hacés las compras con MODO? Una por una todas las promociones clave de la semana para ahorrar en el súper

Por Denisse Helman
¿hacés las compras con modo? Una por una todas las promociones clave de la semana para ahorrar en el súper

Si usás la billetera MODO o tarjetas del Banco Nación para realizar tus compras cotidianas, podés acceder a importantes devoluciones de dinero y planes de financiación sin interés. La propuesta “Semana Nación” renovó topes de reintegro de hasta $25.000 y financiamiento de hasta 48 cuotas.

A continuación, los beneficios principales divididos por rubro, montos de reintegro e impacto diario en el bolsillo.

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Ahorro en supermercados y mayoristas durante la semana

  • Los lunes en ChangoMas hay 20% de descuento con tope de $25.000 (mínimo de compra $75.000) más un 10% extra con tope mensual de $20.000. En El Nene aplica 25% los lunes y jueves con límite de $12.000 por mes.
  • Los miércoles rige un 30% de reintegro con crédito a través de MODO y BNA+ en Carrefour, Maxiconsumo, Vacalin, RES y Cabrales (tope semanal de $12.000). Los jueves en Nini ofrecen 20% de descuento con tope de $20.000 sin mínimo de compra.
  • Los viernes y sábados en Día hay 10% de descuento con límite de $20.000 mensual (mínimo $35.000). De viernes a domingos en Disco y Vea hay 20% de descuento con tope mensual de $25.000 (compra mínima de $100.000) más 10% extra con tope de $20.000.

Beneficios para jubilados y cargas de combustible

Los jubilados que perciben sus haberes en el banco acceden de lunes a viernes a un 5% de reintegro abonando con BNA+ MODO en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto, con un tope de $5.000 semanales y $20.000 mensuales.

En combustibles, los días viernes rige un 20% de reintegro con tope mensual de $10.000 en YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf. Sumado a ello, en Shell se otorga un 5% extra con límite de $3.000 al mes.

Cuotas sin interés en electro, tecnología y bienes durables

Para la compra de bienes durables, se destacan las 20 cuotas sin interés en Frávega, On City, LG, Coppel, Tienda Newsan, Megatone, Naldo y Motorola. Además, hay 12 cuotas sin interés en la tienda oficial Samsung y JBL, y 6 cuotas sin interés en Arredo.

En Tienda BNA+ se habilitan de 12 a 18 cuotas sin interés según la categoría de la tarjeta de crédito, 15 cuotas para productos de eficiencia energética, 24 cuotas en motos 0km y hasta 48 cuotas sin interés vía Préstamo Nación.

Financiación en viajes, espectáculos y cultura

En materia de viajes, la entidad dispone de 12 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas, junto a opciones de 3, 6 y 12 cuotas sin interés en alquiler de autos, hoteles, agencias de viajes y pasajes nacionales.

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Para eventos y cultura, se ofrecen 3 cuotas sin interés y 15% de reintegro pagando con MasterCard en el Movistar Arena, mientras que los sábados hay 10% de reintegro (tope de $10.000) y 3 cuotas en Cúspide, Yenny y El Ateneo.

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