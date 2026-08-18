¿hacés las compras con modo? Una por una todas las promociones clave de la semana para ahorrar en el súper

Si usás la billetera MODO o tarjetas del Banco Nación para realizar tus compras cotidianas, podés acceder a importantes devoluciones de dinero y planes de financiación sin interés. La propuesta “Semana Nación” renovó topes de reintegro de hasta $25.000 y financiamiento de hasta 48 cuotas.

A continuación, los beneficios principales divididos por rubro, montos de reintegro e impacto diario en el bolsillo.

Ahorro en supermercados y mayoristas durante la semana

Los lunes en ChangoMas hay 20% de descuento con tope de $25.000 (mínimo de compra $75.000) más un 10% extra con tope mensual de $20.000. En El Nene aplica 25% los lunes y jueves con límite de $12.000 por mes.

en ChangoMas hay 20% de descuento con tope de $25.000 (mínimo de compra $75.000) más un 10% extra con tope mensual de $20.000. En El Nene aplica 25% los lunes y jueves con límite de $12.000 por mes. Los miércoles rige un 30% de reintegro con crédito a través de MODO y BNA+ en Carrefour, Maxiconsumo, Vacalin, RES y Cabrales (tope semanal de $12.000). Los jueves en Nini ofrecen 20% de descuento con tope de $20.000 sin mínimo de compra.

rige un 30% de reintegro con crédito a través de MODO y BNA+ en Carrefour, Maxiconsumo, Vacalin, RES y Cabrales (tope semanal de $12.000). Los en Nini ofrecen 20% de descuento con tope de $20.000 sin mínimo de compra. Los viernes y sábados en Día hay 10% de descuento con límite de $20.000 mensual (mínimo $35.000). De viernes a domingos en Disco y Vea hay 20% de descuento con tope mensual de $25.000 (compra mínima de $100.000) más 10% extra con tope de $20.000.

Beneficios para jubilados y cargas de combustible

Los jubilados que perciben sus haberes en el banco acceden de lunes a viernes a un 5% de reintegro abonando con BNA+ MODO en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto, con un tope de $5.000 semanales y $20.000 mensuales.

En combustibles, los días viernes rige un 20% de reintegro con tope mensual de $10.000 en YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf. Sumado a ello, en Shell se otorga un 5% extra con límite de $3.000 al mes.

Cuotas sin interés en electro, tecnología y bienes durables

Para la compra de bienes durables, se destacan las 20 cuotas sin interés en Frávega, On City, LG, Coppel, Tienda Newsan, Megatone, Naldo y Motorola. Además, hay 12 cuotas sin interés en la tienda oficial Samsung y JBL, y 6 cuotas sin interés en Arredo.

En Tienda BNA+ se habilitan de 12 a 18 cuotas sin interés según la categoría de la tarjeta de crédito, 15 cuotas para productos de eficiencia energética, 24 cuotas en motos 0km y hasta 48 cuotas sin interés vía Préstamo Nación.

Financiación en viajes, espectáculos y cultura

En materia de viajes, la entidad dispone de 12 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas, junto a opciones de 3, 6 y 12 cuotas sin interés en alquiler de autos, hoteles, agencias de viajes y pasajes nacionales.

Para eventos y cultura, se ofrecen 3 cuotas sin interés y 15% de reintegro pagando con MasterCard en el Movistar Arena, mientras que los sábados hay 10% de reintegro (tope de $10.000) y 3 cuotas en Cúspide, Yenny y El Ateneo.