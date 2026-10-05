¿Avanza la eliminación de las PASO? El plan oficial para conseguir los votos en el Parlamento antes de fin de año

La Casa Rosada busca cerrar definiciones políticas clave para garantizar la gobernabilidad de cara al año entrante. El Gobierno nacional convocó a una ronda de reuniones urgente con las provincias durante los próximos 15 días con el fin de asegurar la aprobación del Presupuesto 2027 y acelerar la reforma electoral.

Ronda de encuentros de 15 días tras la gira por París

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezará las mesas de trabajo convocadas para las primeras dos semanas de octubre de 2026.

La prioridad de agenda estará centrada en los 13 mandatarios provinciales que acompañaron a la comitiva oficial en la reciente cumbre “Argentina Week” realizada en Francia.

El apoyo al Presupuesto 2027 y la eliminación de las PASO

El objetivo central de los encuentros consiste en obtener los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2027 en ambas cámaras del Congreso.

En paralelo, se busca destrabar la reforma política, donde el principal punto de negociación con las provincias aliadas sigue siendo la suspensión o eliminación de las elecciones PASO.

Negociaciones con provincias aliadas y pactos territoriales

La estrategia comandada por la Jefatura de Gabinete contempla sumar compromisos con gobernadores dialoguistas, otorgando garantías de no agresión en sus distritos electorales.

Entre las provincias convocadas a la mesa de diálogo destacan Mendoza, Entre Ríos, Chaco, San Juan, Chubut, San Luis, Santa Fe, Tucumán, Salta y la Ciudad de Buenos Aires.

Estrategia legislativa para proteger medidas económicas

La aceleración de los acuerdos busca conformar un bloque parlamentario capaz de frenar posibles ofensivas opositoras contra decretos clave.

De esta forma, la administración nacional apunta a sostener la estabilidad del programa económico y reforzar la gobernabilidad antes del inicio del calendario electoral.