Autos MG en Argentina 2026: Precios, modelos y la verdad sobre su llegada al país

Si estabas esperando una señal para renovar tu auto o simplemente sos un apasionado de la industria automotriz, prestá atención. MG (Morris Garages) ya es una realidad en Argentina y su desembarco no es tímido: llega con precios agresivos, tecnología híbrida y el respaldo de un gigante.

En este 2026, la histórica marca británica —hoy bajo el paraguas del coloso chino SAIC Motor— busca sacudir el tablero local desafiando a las marcas tradicionales. A continuación, te contamos todo lo que necesitás saber: qué modelos podés comprar hoy, cuánto cuestan realmente y quién está detrás de la garantía de tu inversión.

El “Factor Eximar”: ¿Quién respalda a MG en Argentina?

El éxito de una marca importada en nuestro país depende casi enteramente de quién la trae. En este caso, la tranquilidad del usuario radica en el Grupo Eximar. Este importador es el mismo que gestiona en Argentina marcas premium como Volvo, Jaguar, Land Rover y Geely.

La estrategia para 2026 es clara: posicionarse no como una marca de nicho, sino como una alternativa masiva y tecnológica frente a generalistas como Toyota, Volkswagen o Peugeot. Para ello, han desplegado una red inicial de 10 concesionarios oficiales que cubren puntos clave como CABA (Belgrano, Villa Crespo), Gran Buenos Aires (Pilar, Quilmes, Avellaneda), y provincias estratégicas como Córdoba, Santa Fe (Rosario), Mendoza y Tucumán.

Los 3 Modelos Clave de MG para 2026

MG no entra a competir con autos base “low cost”, sino con vehículos electrificados (híbridos y eléctricos) que ofrecen mucho equipamiento por el precio. Estos son los protagonistas:

1. MG3 Hybrid: El híbrido más accesible

Este es el “caballito de batalla” de la marca. Un hatchback del segmento B que llega para democratizar la tecnología híbrida en Argentina. Su principal atractivo es el consumo ridículamente bajo y una respuesta ágil ideal para el caos urbano.

Propuesta: Competir directamente con las versiones entrada de gama de los SUV chicos y hatchbacks premium.

Competir directamente con las versiones entrada de gama de los SUV chicos y hatchbacks premium. Motorización: Sistema híbrido convencional (no enchufable) que combina eficiencia y autonomía extendida.

Sistema híbrido convencional (no enchufable) que combina eficiencia y autonomía extendida. Precio de referencia: Inicia aproximadamente en los USD 23.500.

2. MG ZS Hybrid+: El SUV que busca destronar al Corolla Cross

Si buscás un SUV familiar, esta es la opción racional. El ZS ha sido un éxito de ventas en Europa y llega a Argentina con una configuración híbrida auto-recargable (HEV) que no depende de enchufes.

Versiones: Se comercializa en variantes Comfort y Luxury.

Se comercializa en variantes Comfort y Luxury. Lo destacado: Pantallas de gran tamaño, paquete de seguridad ADAS (asistencias a la conducción) y un baúl generoso para la familia tipo argentina.

Pantallas de gran tamaño, paquete de seguridad ADAS (asistencias a la conducción) y un baúl generoso para la familia tipo argentina. Precio de referencia: Arranca en los USD 27.500 y escala hasta los USD 29.900 para la versión tope de gama.

3. MG Cyberster: El “Halo Car”

No es para todos, pero cumple una función vital: demostrar poderío. Es un roadster 100% eléctrico con puertas de apertura tipo tijera que rinde homenaje a los clásicos descapotables ingleses de la marca, pero con aceleración de superdeportivo.

Perfil: Cliente de nicho que busca exclusividad y performance eléctrica.

Cliente de nicho que busca exclusividad y performance eléctrica. Precio de referencia: Se ubica en torno a los USD 130.000.

¿Conviene comprar un MG hoy en Argentina?

Para el consumidor argentino, la ecuación cierra por el lado de la relación precio-producto. Hoy, conseguir un SUV híbrido por debajo de los 30.000 dólares es una tarea difícil en las marcas tradicionales debido a los sobreprecios habituales.

Ventajas:

Stock y entrega: Al ser una marca en fase de lanzamiento y expansión, la disponibilidad suele ser más inmediata que en terminales con listas de espera.

Al ser una marca en fase de lanzamiento y expansión, la disponibilidad suele ser más inmediata que en terminales con listas de espera. Garantía: Ofrecen coberturas extendidas (generalmente 6 o 7 años según el componente) para derribar el mito de la confiabilidad china.

Ofrecen coberturas extendidas (generalmente 6 o 7 años según el componente) para derribar el mito de la confiabilidad china. Economía de uso: La hibridación permite un ahorro sustancial de combustible y, en distritos como CABA y otras ciudades, la exención del pago de patentes.

A tener en cuenta:

La red de posventa está en crecimiento. Si vivís en el interior profundo, lejos de los nodos principales (Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán), asegurate de tener un taller oficial a una distancia razonable antes de concretar la compra.

MG ha llegado a la Argentina para quedarse y 2026 será el año de su consolidación. Si buscás salir de lo convencional y subirte a la ola de la electrificación sin pagar los precios prohibitivos de las marcas alemanas, el MG ZS o el MG3 son opciones que obligatoriamente debés ir a testear.