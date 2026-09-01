Visita del Papa León XIV en noviembre: confirmaron el costo de 25 millones de dólares y cómo se financiará

Si te preguntabas cómo se pagará el histórico viaje del papa León XIV a la Argentina, la respuesta contempla un esquema mixto de financiamiento público y privado.

La visita, calculada en un costo total cercano a los 25 millones de dólares, incluirá encuentros privados exclusivos con empresarios y benefactores que realicen aportes económicos significativos.

Costo estimado de 25 millones de dólares y reparto de gastos

El viaje papal, previsto para desarrollarse entre el 8 y el 11 de noviembre, demandará un presupuesto estimado en 25 millones de dólares.

Estado nacional: asumirá la cobertura de la seguridad, el ceremonial y los aspectos logísticos propios de recibir a un jefe de Estado.

asumirá la cobertura de la seguridad, el ceremonial y los aspectos logísticos propios de recibir a un jefe de Estado. Iglesia y Conferencia Episcopal: financiarán la infraestructura de las misas, los traslados de peregrinos, la comunicación y la atención del contingente periodístico internacional.

Campañas de donación y el modelo de benefactores

A través del Programa FE, la Conferencia Episcopal Argentina habilitó la vía oficial para recibir fondos comunitarios a través del correo.

Inspirados en el modelo aplicado durante la visita a España —cuyo costo rondó los 26 millones de euros con un 45% cubierto por el sector privado—, las autoridades prevén que empresarios o fundaciones puedan comprometer aportes que superen el millón de dólares.

Reunión con Javier Milei y cronograma en análisis

Una comitiva oficial del Vaticano arribó al país el domingo 30 de agosto para definir el protocolo, la seguridad y el recorrido que incluirá las escalas de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Dentro del borrador principal, se contempla una reunión institucional con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada para el domingo 8 de noviembre, seguida por un encuentro con diplomáticos en el Palacio Libertad.

Horas libres en la Nunciatura y el hito tras 39 años

Para las tardes del 8, 9 y 10 de noviembre, la Santa Sede solicitó reservar bloques horarios libres en la Nunciatura Apostólica para reuniones privadas reservadas.

Esta llegada marcará un hito histórico para el país, ya que habrán transcurrido 39 años desde la última visita de un sumo pontífice a la Argentina, realizada por Juan Pablo II en abril de 1987.