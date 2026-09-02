Dictamen en suspenso por el súper rigi: el oficialismo no logró los avales en el senado y se reabre la negociación

Si esperabas la aprobación rápida del Súper RIGI para destrabar nuevos proyectos de inversión en el país, el panorama político volvió a complicarse.

A pesar de que el plenario de comisiones pasó el texto a la firma, La Libertad Avanza no reunió los avales necesarios para llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Senadores.

Las modificaciones aceptadas: compre argentino e infraestructura energética

Buscando destrabar la iniciativa con sanción de Diputados, el oficialismo aceptó incorporar cambios clave al texto original:

Cuota de proveedores locales: se estableció la obligación de que los megaproyectos destinen al menos el 20% de su inversión en proveedores a la contratación de bienes y servicios de empresas argentinas (siempre que existan en condiciones de mercado).

se estableció la obligación de que los megaproyectos destinen al menos el a la contratación de bienes y servicios de empresas argentinas (siempre que existan en condiciones de mercado). Autogeneración eléctrica: los proyectos con alto consumo energético (como los de Inteligencia Artificial) deberán contar con sistemas propios de generación para evitar sobrecargar el sistema de las provincias.

Nuevas condiciones del PRO y la postura del Ministerio de Economía

A solo horas de la reunión, el bloque del PRO sumó un nuevo pedido de cambio: que las empresas deban cumplir con la cuota local incluso si los insumos nacionales son hasta un 15% más caros que en el exterior.

La conducción del bloque libertario adelantó que girará el reclamo al ministro Luis Caputo, advirtiendo que la propuesta roza los límites de la orientación económica oficial y dejando entrever que, de no haber acuerdo, la iniciativa podría no avanzar.

Faltazos clave y trabas para la firma del dictamen

La falta de quórum para blindar la firma se vio agravada por las ausencias de senadores decisivos como Maximiliano Abad, Carlos Espínola y Andrea Cristina.

Tampoco estamparon su firma legisladores del PRO presentes en el plenario, por lo que el texto deberá seguir en mesa de negociación antes de buscar su llegada al recinto.

Freno al proyecto RIIR: la alternativa para inversiones intermedias

La tensión general en las comisiones también impactó en el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el radicalismo para cubrir el bache entre las PyMEs y los grandes esquemas de incentivo.

Ante la falta de consensos y ausencias estratégicas, se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta nuevo aviso, aunque bloques de la oposición no descartaron retomar el diálogo para unificar criterios técnicos.