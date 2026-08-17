Calendario anses: las fechas de cobro de septiembre para jubilados que superan la mínima y cómo ver el recibo

Si cobrás un haber superior al mínimo y querés organizar tu presupuesto del mes, ANSES ya definió las fechas exactas de cobro para septiembre. La confirmación del cronograma te permite saber con precisión qué día se acreditan tus fondos en la cuenta bancaria.

Además, el organismo previsional habilitó una fecha clave para que puedas revisar en detalle el desglose de tus ingresos antes de la fecha de cobro.

Cronograma de cobro para haberes superiores a la mínima

El organismo previsional estableció que el pago para este segmento se realizará agrupando dos terminaciones de DNI por cada jornada de atención.

Las fechas confirmadas para el cobro en ventanilla o cajero automático son las siguientes:

Martes 22 de septiembre: DNI finalizados en 0 y 1.

DNI finalizados en 0 y 1. Miércoles 23 de septiembre: DNI finalizados en 2 y 3.

DNI finalizados en 2 y 3. Jueves 24 de septiembre: DNI finalizados en 4 y 5.

DNI finalizados en 4 y 5. Viernes 25 de septiembre: DNI finalizados en 6 y 7.

DNI finalizados en 6 y 7. Lunes 28 de septiembre: DNI finalizados en 8 y 9.

Fecha de consulta para las liquidaciones en Mi ANSES

Los beneficiarios podrán controlar los montos a cobrar correspondientes a septiembre a partir del martes 8 de septiembre.

A partir de esa fecha, el desglose con los haberes y posibles descuentos estará disponible en la plataforma oficial del organismo.

Paso a paso para revisar el recibo de sueldo digital

Para acceder a la liquidación detallada, los titulares deberán ingresar al portal web Mi ANSES o a través de la aplicación móvil.

El trámite requiere identificarse de manera segura con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social en la sección de cobros.

Disponibilidad y descarga de los comprobantes de cobro

Los recibos de haberes quedan guardados de forma digital para su consulta o descarga inmediata en formato PDF.

Esta modalidad permite verificar los comprobantes oficiales sin necesidad de acudir de manera presencial a una oficina o sucursal bancaria.