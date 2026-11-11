ANSES diciembre 2026: cuánto cobrarían jubilados, AUH, SUAF y pensiones

El calendario de diciembre de ANSES ya genera consultas entre jubilados, pensionados y familias que reciben asignaciones. La expectativa no pasa solamente por saber cuándo llega el depósito: la pregunta central es cuánto dinero podría entrar en cada hogar antes de las fiestas.

Hay pagos que se calculan de manera muy diferente. Algunas prestaciones incorporan medio aguinaldo, otras se cobran por hijo, varias tienen adicionales según la composición familiar y el bono extraordinario no está confirmado para el último mes del año. Mezclar todos los conceptos puede producir sumas que en la práctica no corresponden.

Por eso, estas tablas comparan las principales prestaciones usando una simulación de aumento del 1,8% para diciembre de 2026, porcentaje que surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central el 5 de noviembre. No son importes oficiales de diciembre: el dato de inflación de octubre se conocerá el jueves 12 y todavía falta la normativa que fije los montos definitivos.

Jubilación mínima, PUAM y pensiones: haber, bono, aguinaldo y total

Las proyecciones parten de los haberes oficiales de noviembre fijados por ANSES en la Resolución 304/2026. El escenario de la columna «Bono» supone que en diciembre se repitiera el refuerzo previsional de $70.000 de noviembre. Ese bono todavía no está aprobado para diciembre. Los importes son brutos y pueden variar por deducciones personales o particularidades de la liquidación.

Prestación Haber estimado Bono hipotético Medio aguinaldo Total con bono Jubilación mínima $452.153,31 $70.000 $226.076,66 $748.229,97 PUAM $361.722,65 $70.000 $180.861,33 $612.583,98 PNC por invalidez o vejez (70% de mínima) $316.507,32 $70.000 $158.253,66 $544.760,98 PNC madres de siete hijos $452.153,31 $70.000 $226.076,66 $748.229,97 Jubilación máxima $3.042.563,60 No corresponde $1.521.281,80 $4.563.845,40

Si no se otorga un bono en diciembre, los totales de las cuatro primeras filas serían $70.000 menores. En los haberes superiores al mínimo, un eventual refuerzo puede ser parcial o no corresponder, según las reglas que se aprueben. El bono no forma parte de la base de cálculo del aguinaldo.

Para conocer los días previstos por terminación del DNI, podés consultar el calendario de cobro del aguinaldo de diciembre para jubilados y pensionados, que INFOZONA publicó con las fechas establecidas por ANSES.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto podría recibir una familia en diciembre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también se actualiza por movilidad, pero no tiene aguinaldo ni recibe el bono previsional de jubilados. Con la suba simulada del 1,8%, el valor general por hijo pasaría de $159.611 en noviembre a aproximadamente $162.484 en diciembre. En el esquema habitual se deposita el 80%, unos $129.987,20 por hijo, y queda retenido el 20% sujeto a los requisitos de acreditación, salvo modalidades específicas de pago que correspondan.

La Prestación Alimentar, cuando corresponde, se suma como transferencia independiente; sus valores actuales son $72.250, $113.299 y $149.425 según la cantidad de hijos alcanzados. Para esta simulación se supone que esos importes no cambian en diciembre y que todos los hijos de los ejemplos reúnen las condiciones de la prestación.

Grupo familiar AUH mensual al 80% Alimentar Aguinaldo/bono Total estimado Un hijo $129.987,20 $72.250 No corresponde $202.237,20 Dos hijos $259.974,40 $113.299 No corresponde $373.273,40 Tres hijos $389.961,60 $149.425 No corresponde $539.386,60

Estos totales no incluyen el Complemento Leche, asignaciones especiales, pagos de Libreta ni otros adicionales que cambian según la situación de cada familia. La Asignación por Embarazo (AUE) tampoco genera SAC; su liquidación depende de las condiciones propias de esa prestación. Para AUH con discapacidad, el valor general proyectado rondaría $529.059, antes de aplicar la modalidad de liquidación correspondiente.

SUAF en diciembre 2026: proyección de la asignación por hijo según ingresos

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) tiene escalas vinculadas a los ingresos del grupo familiar. Aplicando la misma proyección de 1,8% a los importes de noviembre, el pago general por un hijo quedaría aproximadamente en los siguientes valores. Los rangos y topes de ingresos también pueden modificarse y deberán verificarse cuando ANSES publique el anexo de diciembre.

SUAF por hijo Asignación estimada Bono Aguinaldo Total por hijo Rango 1 de ingresos $81.253 No corresponde No corresponde $81.253 Rango 2 de ingresos $54.811 No corresponde No corresponde $54.811 Rango 3 de ingresos $33.153 No corresponde No corresponde $33.153 Rango 4 de ingresos $17.109 No corresponde No corresponde $17.109

Los trabajadores en relación de dependencia pueden cobrar aguinaldo de su empleador, pero eso no significa que ANSES pague SAC sobre la asignación SUAF. Tampoco todas las personas que reciben SUAF acceden a Alimentar; este último programa tiene requisitos específicos y no debe sumarse automáticamente.

Por qué el aumento y el bono de diciembre todavía pueden cambiar

El punto de partida de la proyección es verificable: la jubilación mínima de noviembre es de $444.158,46 y la PUAM de $355.326,77, según ANSES. El REM del BCRA estimó 1,8% de inflación de octubre, pero esa encuesta no reemplaza el IPC oficial. El decreto vigente del bono extraordinario de hasta $70.000 establece únicamente el pago de noviembre, por lo que prolongarlo automáticamente a diciembre sería incorrecto.

Para seguir otros escenarios, INFOZONA tiene una nota complementaria sobre cómo impactaría el aumento en jubilados y AUH durante diciembre. Los valores de este informe deben revisarse una vez publicado el IPC y emitidas las resoluciones de ANSES.

Cómo verificar el dinero que efectivamente se acredita

Cuando se habiliten las liquidaciones, ingresá a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Para jubilaciones, revisá los conceptos del recibo de haberes; para AUH y SUAF, controlá cada período en Hijos > Mis Asignaciones. Si aparece un pago suspendido o denegado, podés consultar qué significan los colores de Mis Asignaciones y cómo interpretar el estado.

Lo importante es distinguir entre valor de la prestación, importe que se deposita y beneficios compatibles. Una misma familia puede recibir varias transferencias, pero no necesariamente todas las que figuran en una tabla general. El recibo y la liquidación individual son los que permitirán confirmar el importe final.