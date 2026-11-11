ANSES: confirmaron las fechas del aguinaldo de diciembre 2026 para jubilados

Diciembre suele ser uno de los meses más esperados por quienes cobran una jubilación o pensión de ANSES. Al haber mensual se suma la segunda cuota del haber anual complementario, conocida como medio aguinaldo. Este año, además, el pago se organiza en días atravesados por el cierre del calendario y por consultas sobre el último aumento por movilidad.

Aunque falta conocer el valor definitivo de algunos haberes de diciembre, existe un dato concreto que permite organizar las cuentas con anticipación: ANSES ya tiene aprobado el cronograma de pagos correspondiente al último mes de 2026, incluida la segunda cuota del aguinaldo.

Las fechas no son iguales para todos. Dependen del tipo de prestación, el intervalo de haberes y la terminación del DNI. El detalle surge de la Resolución 349/2025 y su Anexo XII, publicado como parte del calendario oficial de prestaciones previsionales para 2026.

Cuándo cobran el aguinaldo de diciembre 2026 los jubilados de ANSES

Para los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino incluidos en el primer intervalo de pagos, las fechas de inicio de acreditación fijadas en el cronograma de diciembre son:

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

miércoles 9 de diciembre. DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

jueves 10 de diciembre. DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

viernes 11 de diciembre. DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

lunes 14 de diciembre. DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

martes 15 de diciembre. DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

El organismo utiliza intervalos de pago determinados por los conceptos del haber mensual. Por eso, para saber qué grupo corresponde a cada persona, conviene revisar su liquidación y no guiarse solamente por lo que cobra alguien de la misma edad.

El calendario para quienes cobran haberes superiores

Los jubilados y pensionados incluidos en el segundo intervalo de pagos tienen un calendario posterior. Las acreditaciones comenzarán en estas fechas:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

jueves 17 de diciembre. DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

viernes 18 de diciembre. DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

lunes 21 de diciembre. DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

martes 22 de diciembre. DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

Este esquema figura en el texto oficial de la Resolución 349/2025 de ANSES, que aprobó los anexos mensuales del calendario para todo 2026. La normativa dispone expresamente que diciembre incluye la segunda cuota del haber anual complementario.

Qué fechas se establecieron para las Pensiones No Contributivas

El anexo también establece un tramo específico para beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). En diciembre se concentra durante tres jornadas:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

miércoles 9 de diciembre. DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

jueves 10 de diciembre. DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre.

Los importes y conceptos concretos dependen de la prestación de cada titular. Por esa razón, aunque el calendario permita anticipar el día de cobro, la liquidación individual es la referencia para confirmar el detalle de los pagos.

Cuánto corresponde de aguinaldo y por qué todavía no hay un monto único

Si además de las fechas querés ver cuánto se cobraría en diciembre con haber, medio aguinaldo y un eventual bono, INFOZONA preparó las tablas de montos de diciembre para jubilados, PUAM, pensiones, AUH y SUAF. Son proyecciones sujetas al IPC oficial y a la confirmación del refuerzo.

En términos generales, el medio aguinaldo previsional equivale al 50% del haber mensual computable más alto del semestre. Si, por ejemplo, la base mensual más elevada fuera de $500.000 y correspondiera la cuota completa, el cálculo ilustrativo daría $250.000 de aguinaldo, antes de las particularidades y deducciones aplicables. Ese ejemplo no representa un monto anunciado por ANSES.

El importe real varía porque cada titular puede tener un haber distinto. Además, el haber de diciembre todavía depende del reajuste por movilidad correspondiente a la inflación de octubre, cuya publicación oficial estaba prevista para el 12 de noviembre. Hasta disponer de ese indicador y la comunicación de los nuevos valores, no corresponde presentar una cifra universal como definitiva.

Otro punto que genera confusión es el eventual bono extraordinario para jubilados de menores ingresos. Su continuidad para diciembre no está confirmada al 11 de noviembre y, si llegara a otorgarse, sería un concepto independiente, que no integra el cálculo del aguinaldo. Tampoco hay que confundir el SAC previsional con la AUH, que no genera un medio aguinaldo por sí misma.

Para entender qué parte del ingreso de diciembre podría variar, INFOZONA ya publicó un análisis sobre los escenarios de aumento y haberes de ANSES para diciembre. Las estimaciones deben leerse como tales hasta que aparezcan los montos oficiales.

Cómo revisar el recibo antes de ir al banco

El organismo permite consultar la fecha y lugar de cobro desde mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También se puede comprobar el recibo de haberes para identificar el concepto del haber mensual, el complementario y los descuentos que correspondan.

Si en diciembre la suma depositada no coincide con lo esperado, lo más útil es revisar primero esos conceptos en los canales oficiales de ANSES. No es necesario pagar a intermediarios ni compartir claves bancarias para conocer la liquidación.

El calendario aprobado establece además el 12 de enero de 2027 como plazo de validez de las órdenes y comprobantes de pago previsional de diciembre. Se trata de la vigencia documental prevista por la resolución, no de una fecha adicional para un bono.