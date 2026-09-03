Alerta por cianobacterias en 13 municipios bonaerenses: cuáles son

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires mantiene vigente una alerta naranja por la presencia potencial de cianobacterias en cuerpos de agua recreativos de 13 municipios, por lo que recomendó extremar las precauciones y evitar el ingreso al agua en aquellos sectores donde se encuentre colocada la correspondiente bandera sanitaria.

De acuerdo con la información difundida este jueves 3 de septiembre, los distritos alcanzados actualmente por el nivel naranja, considerado de riesgo medio, son Alberti, Avellaneda, Balcarce, Benito Juárez, Chacabuco, Chascomús, Daireaux, General Belgrano, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos y Monte.

La situación es seguida a través del denominado Cianosemáforo, que forma parte del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente participan del sistema unos 50 municipios y el objetivo es detectar de manera temprana posibles floraciones que puedan representar un riesgo para quienes utilizan lagunas, ríos y otros espacios acuáticos con fines recreativos o deportivos.

Las autoridades remarcaron especialmente que la presencia de una bandera sanitaria por cianobacterias significa que existe un riesgo potencial para la salud y que no se debe ingresar al agua. También aconsejaron consultar a guardavidas o responsables de cada espacio recreativo ante cualquier duda. Por el momento, el Río de la Plata permanece sin alertas.

Las cianobacterias son microorganismos que pueden encontrarse naturalmente en distintos ambientes acuáticos, pero determinadas condiciones favorecen su proliferación. Algunas especies pueden producir toxinas capaces de generar efectos adversos sobre la salud de las personas y los animales.

El monitoreo bonaerense combina los reportes realizados en territorio por los municipios con imágenes satelitales y análisis de especialistas de la Autoridad del Agua (ADA). Este sistema permite actualizar periódicamente el mapa de riesgo y anticipar posibles floraciones para reducir la exposición de vecinos, turistas y deportistas.

Cabe destacar que la cantidad de municipios bajo advertencia puede modificarse de acuerdo con la evolución de cada cuerpo de agua. A mediados de agosto eran 17 los distritos bonaerenses bajo alerta naranja, mientras que la actualización difundida este jueves comprende 13, por lo que se recomienda consultar periódicamente el Cianosemáforo provincial antes de realizar actividades recreativas.